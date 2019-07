Uruguayos y uruguayas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Por supuesto que las uruguayas buscaron su sitio en la sociedad.



Consiguieron en 1885 el matrimonio civil declarado obligatorio. En 1913 obtuvieron el divorcio por la sola voluntad de ellas. En 1938 empezaron a sufragar en las elecciones de marzo, en las que fue electo Alfredo Baldomir como Presidente. Consiguieron, en 1946 bajo la Presidencia de Amézaga, la administración de sus bienes.



¿Qué más buscan?



Realmente me ofusca que en las últimas elecciones casi todos los candidatos se dirigían a uruguayas y uruguayos. ¿No se dieron cuenta que con esta alocución continúan diferenciándolas?



Se dice Presidente, con El o La antes, porque presidir es hacer una acción a la cual hay que agregar el “ente” sin que dependa del género (femenino o masculino).



Que somos diferentes a la vista está. Por suerte para la humanidad porque de esa manera, en la interacción de los 2 géneros, ésta se engrandece.

Apoyándome en algo que leí, en español existen los participios activos como derivados verbales ¿Presidente o Presidenta?



El Participio activo del verbo atacar, es atacante. El de sufrir, es sufriente. Se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudiante. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta. Y así podría seguir diciendo Buenas días y buenos días, tengan y tengon, todas y todos ustedas y ustedos. Suena mal, ¿no?



Me voy a referir a algo realmente importante como es el Himno Nacional, uno de los Símbolos Patrios.



Qué dice y como empieza el Himno Uruguayo: “¡Orientales, la Patria o la tumba!”.

Qué dice el Himno Argentino: “Al gran Pueblo Argentino, salud”.

Qué dice La Marsellesa, en un grito desgarrador: Aux Arms Citoyens.

Los Himnos no diferencian entre hombres y mujeres, solo habla de compatriotas, de ciudadanos.



Realmente me cansó y me cansa oír, al iniciar su intervención con la frase uruguayas y uruguayos, a casi todos los que intervinieron en la última elección, en lugar de poner el énfasis, en las ideas para que tengamos un País mejor al que estamos viviendo.