¡Uruguayos temblad! 

@| Si todavía Ud. no ha tomado consciencia sobre la marcha del país… ¡cuidado ciudadano!



La Suiza de América, la Tacita de Plata, son meros recuerdos junto al 30 y Maracaná… La realidad no se aquilata a dónde nos llevan, aunque, ya se vislumbra.



Quiere decir que no estamos bien y necesitamos salvarnos antes de llegar a escenarios como los de ciertos países americanos, hoy. No es de orden reiterar los males conocidos sino afrontarlos. Para tal fin hay una meta que se inicia con la renovación del equipo dirigente de la nación. Donde cabe preguntarse ¿hay conciencia y compromiso de parte de los postulantes? ¿O es el eterno y conocido “librito” (alias programa) que arman con muchas palabras y que “nunca” cumplen?



A pesar del tiempo faltante para el carnaval político y sus clásicos enchastres de todo elemento que no se mueve, que engalanarán la consentida mugre que nos rodea; ¿hay algún anuncio de qué cosa van a hacer? Ya que esa “cosa” debe realmente “hacer temblar las raíces”, no de miedo sino de júbilo porque algo se deberá hacer y bien, en tiempo y sin meter la mano en la lata.



Súmase la presencia de las mismas figuritas responsables del presente y asentadas en las poltronas del Palacio quienes demostraron lo que son y allí esperan seguir, contra viento y marea.



¿A qué viene la alharaca? A la necesidad urgente de cambios tan grandes que hace que los debates diarios sean parte de grandes capítulos que necesitan de rápida y eficiente revisión, sanción y aplicación inmediata, porque no tenemos futuro.



Si la población conoce con tiempo cómo se pretende salir del pozo negro de la inseguridad, enseñanza, salud, producción, estructura estatal, incluyendo trabajo, eficiencia, competencia dentro y fuera de fronteras y muchas otras, permitirá discernir a quienes apoyar, no a cambio del voto por un chorizo u oferta que nunca llegará.



Así resurgir, siendo fundamental el gobierno de consenso, donde los más competentes trabajen, sin banderas ni órdenes de las barras. Gobernar para el país y quienes les votó, no contra la patria.



Estos principios, no aparecen. Por favor piensen porque son los responsables del futuro que no existe aquí ahora.