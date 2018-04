Uruguayos de segunda

@| Sr. Dr. José Arocena (Presidente de la Corte Electoral), Dr. Wilfredo Penco (Vicepresidente de la Corte Electoral).



Por la presente me dirijo a ustedes y por vuestro nombre a la entidad que presiden para solicitarles que tengan a bien regularizar la situación de los nietos de uruguayos que acabamos de recibir la nacionalidad gracias a la ley 19.362.



Sucede que tenemos la nacionalidad, de lo cual particularmente me siento orgullosa, pero no tenemos el derecho a votar porque este derecho solo se otorga si el padre o la madre fueron ciudadanos legales.



Si tramitamos la nacionalidad por la Ley 19.362 es casi seguro que, en la mayor parte de los casos, no se tengan padres uruguayos (sino la haríamos como hijos de uruguayos).



Vivo en el país desde que tenía un año, con algunos intervalos propios del ir y venir de la vida misma, pero me parece una nacionalidad de segunda figurar como uruguaya en la Cédula de Identidad, en BPS, en el Pasaporte y no tener derecho a votar.