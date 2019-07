Uruguayo en el exterior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Con muchísima pena escribo esta carta, porque el sueño de todos los que vivimos en el exterior ha sido con el fin de tener un futuro mejor, pero siempre pensando en volver un día a nuestra querida patria. Volver a ver a nuestros seres queridos, familiares, amigos, asados y mi querido Peñarol.



Ustedes saben, que acá se llega a fin de mes, se puede tener nuestro vehículo y hasta que te financien tu propia vivienda. La educación es muy buena, gratuita y la seguridad es excelente. Pero igual, sabiendo que eso iba a pasar, todos nos fuimos con la idea de regresar, con los ahorros de nuestro trabajo e inclusive invertir el 100% de los que hicimos en nuestro querido país.



Para el Uruguay, eso es excelente, la gran mayoría de nosotros nos profesionalizamos, capacitamos y aprendimos muchas cosas que beneficiarían sin duda al Uruguay.



Pero hoy les puedo asegurar que es totalmente imposible e inviable.



Paso a enumerar las razones y diferencias que antes no existían: Seguridad (hablo de peligro de salir de tu casa y no volver, no de cuando te robaban el estéreo del auto). Educación: imposible poder crecer yendo a una escuela pública (que antes tenías casi las mismas chances del que iba a un privado). Justicia: reglas claras para invertir los ahorros de tu vida (hoy te sindicalizan el negocio y sos rehén de tus empleados; acá no existen los sindicatos, inclusive no se paga despido, lo que lleva a que se contrate más gente y allá más rotación).



Pero lo peor que vemos desde afuera es la intolerancia, agresividad social (estás con el gobierno o sos facho, oligarca y todas otras pavadas que dicen). Han enfrentado a las clases sociales como enemigos. Han matado la solidaridad, el comprender o dejar debatir sin que hoy sea sólo blanco o negro.



Desde no reconocer que Venezuela es una dictadura, porque les debemos favores, a no querer hacer negocios con países donde el resto del mundo se muere por poder negociar con ellos.



Nosotros desde acá, solamente pedimos volver a nuestro viejo y querido país, donde haya tolerancia, seguridad, educación digna y volvamos a estar unidos nuevamente. Sin riquezas, pero en paz, disfrutando la rambla, el estadio y los seres queridos.



Espero que algún día podamos retornar a nuestro hermoso país. Un lindo sueño que tenemos todos los uruguayos que vivimos en el exterior.