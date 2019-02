Uruguay - Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sé de antemano que el Sr. Presidente no leerá estas líneas, pero es la única forma de intentar llegar, ya que los amanuenses que lo rodean lo mantienen alejado de la realidad y más importante, lejos de la opinión pública uruguaya.



Sr. Presidente, le informo que Maduro es un dictador.



Para ser Presidente tendría que haber juramentado ante el Parlamento que él no reconoce.



Fue sólo a presentar un show, al cual usted se prestó designando representante; realizó un juramento ante el Supremo Tribunal de Justicia, integrado por partidarios designados por él y los cuales saben que si muestran el menor desacuerdo se les termina la carrera.



Da vergüenza el papel timorato que cumple nuestra República; ¿cuáles son las presiones que está recibiendo?, ¿por qué razón antes de embarcarse, en ponernos en ese juego, no consultó usted con la oposición? Sabe, la oposición existe, integro esa parte de orientales que no está conforme con su desempeño, eso lo reflejan las encuestas que tan preocupado lo tienen.

Que Maduro va a caer, no hay dudas, ya no le sirve a Cuba ni a Rusia. Tal vez se mantiene para dar tiempo a que estos saquen a sus miles de tropas. ¿Acaso eso no es intervención extranjera? ¿Respalda el Uruguay ese mamarracho?



Por favor, todavía le queda tiempo y sobre todo nos queda a nosotros 13 meses más de desgobierno. Tome el mando, saque la cabeza fuera de ventana, camine por la calle aunque lo insulten, viva el sentimiento del Uruguay, multiplíquelo y verá que se asemeja mucho a la Venezuela de hoy.

¿Estos son los planes?, ¿a eso estamos expuestos? No creo que quiera una Venezuela para sus nietos.