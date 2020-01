Uruguay turístico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ningún habitante de este "bendito país" puede desconocer las innumerables bondades naturales, que conjuntamente a nuestra forma de ser y sentir, hacen que el visitante disfrute y "descubra" un destino muchas veces desconocido y nunca imaginado, ¡el Uruguay!



El del primer Campeón del Mundo; el que construyó un Estadio para esa primera Copa, en terreno que apenas estaba demarcado y... en sólo 6 meses...



El mismo que tuvo durante 3 años la torre más alta de América del Sur, el Salvo...



El que otra vez sacudió su melena, mezcla de indio charrúa con inmigrante europeo, para dejar mudo al Coloso Maracaná y al "continente brasileño...".



La "Suiza de América", la heredera de una cultura eminentemente europea, fruto de una variada inmigración que nos permitió forjarnos educacionalmente al mejor nivel y demostrarlo aquí y más allá de fronteras.



Porque no sólo nuestros profesionales lo han hecho, también los que han tenido que salir a buscar un mejor futuro fuera del país casi sin preparación secundaria y/o terciaria, han dejado su impronta de uruguayos marcada a fuego en distintos ámbitos...



Nos valoran y nos quieren, porque somos uruguayos... más o menos preparados, pero siempre tratamos de dejar nuestro sello, al más alto nivel o al más simple del día a día en nuestra actividad cotidiana.



¿Por qué es que entonces fallamos en otros aspectos tan importantes que harían de nuestro país, sin ninguna duda, uno de los mejores destinos del mundo?



Tiro dos y me voy... ¡pero tengo decenas o cientos! Y no quiero aburrir...



1) Colonia del Sacramento, verde, apacible, a “marcha camión”. Pleno enero, ni un sólo espectáculo privado o público, desde el lunes 6 en que llegamos, hasta el viernes 10 al mediodía, en que nos fuimos.¿La agenda cultural de la Intendencia de Colonia?, ¿el Ministerio de Turismo? ¡Bien, gracias!

Estuvimos en un hotel 5*, hermoso, pero aburrido como pocos.



2) Palacio Legislativo, maravilloso por donde se lo mire, orgullo de los uruguayos; y se me pone la piel de gallina cuando entro con turistas y miran extasiados.



Pero los días en que llegan los Cruceros abren las puertas que dan a Avda. del Libertador, pero si no compraron su tour a bordo del barco, deben dar toda la vuelta, subir escaleras por Gral. Flores, bajar a Tesorería, mapa de Google mediante, comprar su entrada y retornar hacia Avda. Libertador.



¡Cerrá y vamos!

En otro momento la sigo...