Uruguay solidario

@|En épocas de grandes crisis, también surgen ejemplos de solidaridad de parte de personas que no hubiéramos pensado y quizá tampoco ellos. Son joyas que estaban escondidas y la ocasión los llevó a la luz.



Me refiero a diferentes casos como el de personas humildes que abren comedores en sus propias casas, brindando un plato de comida a sus semejantes para paliar sus necesidades más urgentes, a voluntarios que hacen 100 kilómetros diarios en bicicleta para colaborar con alguno de esos comedores.



Ollas populares que aparecen y se multiplican en distintos rincones del país, merced a la iniciativa de quienes, por lo general, dependen de ayudas de otros para obtener los insumos que les permitan prepara un plato de comida o una merienda a niños y a quienes tienen necesidades extremas.

Otros, hacen de su comedor una salita de computación para que niños y jóvenes de la zona, puedan seguir sus estudios en forma virtual.



Y estos ejemplos no los dan solo los mayores. Un niño de 12 años fabricó tensores para que los elásticos de los barbijos no dañaran las orejas, y los hizo con la finalidad de dotarlos.



También hay varias organizaciones que desde hace años trabajan repartiendo comida caliente a quienes viven en la calle.



Otros más, que cuando salen pedidos de personas necesitadas de un tratamiento o medicación, no vacilan en decir "Presente" y posibilitan que la única manera que aquellos tienen para sobrevivir, o mejorar su calidad de vida, se transforme de un sueño en una realidad.



Y también hay quienes son un ejemplo de cómo la voluntad de estudiar puede más que cualquier obstáculo. Me refiero a los niños y a la joven que días pasados mostró la TV, que como el único lugar que tiene conectividad en donde viven, en el campo, es el cementerio porque está en una pequeña elevación, van con sus computadoras a estudiar allí. La chica está en tercer año de Facultad de Medicina.



Todos estos uruguayos anónimos son un ejemplo de solidaridad, de esfuerzo personal, de entrega al objetivo que buscan, salvando todas las dificultades que puedan surgir para lograr sus sueños o hacer que los dolores de otros no sean tan grandes.



A ellos un gran saludo y felicitación, ya que es con uruguayos como estos que se hace Patria.