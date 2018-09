Uruguay en situación límite

@| La seguridad del país se encuentra en limites alarmantes y desde la clase política oficialista, no se acusa recibo del riesgo de desintegración social que se percibe. Se da en diferentes ámbitos como las zonas marginales. En ellos coexisten un gran número de población digna, quienes se ven perjudicados, invadidos por la delincuencia organizada que asumen el control de cada uno de los barrios marginados. Desde el estado no se acepta la responsabilidad por la falta de políticas preventivas, que hubieran instaurado reparos con la debida firmeza policial y apoyados por el Mides. El Mides que con actitud genuflexa, navega sin timonear la pobreza e indigencia y no se compromete a reorientar todo lo que se hace mal.



Es de extrañeza que ante toda la invasión delictiva cotidiana grupos mafiosos diferentes no se hubieran encontrado en asaltos simultáneos en los mismos negocios. Quizás exista distribución por barrios de cada organización mafiosa en común acuerdo entre ellos. Resulta increíble que ante la denuncia valiente del Director de Policía Layera, expresando la imposibilidad de instrumentar con carencias organizacionales, el crecimiento del delito que ha puesto a la población de todo el país temiendo por la coexistencia en paz y libertad, la reacción del Sr. Fiscal Díaz. El Sr. Fiscal de Corte Díaz, prefirió confrontar con el Director Layera en lugar de comprender y colaborar para entre todos los sectores, Fiscalía, Justicia, Ministerio del Interior y demás Ministerios con afectación, el tratar de beneficiar a los sectores mas vulnerables. Se haría apoyados por la Educación publica y asumiendo responsabilidades en forma conjunta que modifiquen la sensación de un Estado ausente.



Si es cierto lo expresado por la Sra. Fiscal Puppo sobre el desborde de denuncias de delitos, próximos a los 1000 por cada fiscal, que generan atrasos; esto llevaría a los delincuentes a multiplicar sus incursiones delictivas por la lentísima actuación policial, de fiscalía y por ende judicial.

Los derechos de los ciudadanos están siendo invadidos a limites nunca vistos a excepción de la época de los Tupamaros en las décadas del 60 y 70 del siglo 20. Claro que lo expresado por Layera y contradicho por varios en el gobierno y la fiscalía, no niega la realidad de Uruguay, país en serio riesgo de violencia criminal generalizada.



El Sr. Presidente Vázquez debe asumir el timón del país con firmeza, para modificar rumbo de situación límite .