Uruguay, responsabilidad de todos

@|El uruguayo es tan pasivo frente a los problemas de nuestra sociedad que prefiere mirar para el costado todo el tiempo y permitir que aquellos que no respetan a nadie ni nada y que ensucian, molestan y agreden a todos, lo hagan con total impunidad social.



Una enorme cantidad de veces, amigos y familiares me han dicho que no me meta o que no intervenga en situaciones en las que alguien está haciendo algo mal. Pero lo curioso es que todos ellos aún estando de acuerdo conmigo, miran para el costado culpando al gobierno o a la persona. Nosotros ya tenemos muy claro la posición del gobierno respecto a todos estos problemas, pero eso no quiere decir que no seamos en parte responsables.



Creo firmemente que todos, como ciudadanos, debemos alzar nuestra voz y hacerle saber al otro que está obrando mal y que por favor respete al ciudadano y a la ciudad. Que por favor junte ese papel que tiró; que por favor limpie lo que ensucia su perro, lo calle cuando ladra sin parar; que por favor estacione bien; que no cruce si hay vallado de no cruzar; que no genere situaciones peligrosas en el tránsito. En fin, que respete.



Esto requiere un mínimo esfuerzo de cada uno, que en conjunto trasmite un mensaje claro al infractor, así como al gobierno.



Estamos cansados de la falta de respeto de las personas y de la inacción del gobierno.



Somos un país de pocos habitantes. Lograr que Uruguay sea un país limpio, seguro y tranquilo es algo muy sencillo, pero depende de un esfuerzo continuo del gobierno y de la sociedad misma. Somos todos responsables de lo que vivimos hoy, tanto en lo grande como en lo chico.



Si queremos ser un país de primera y estar al mismo nivel que esos países ejemplares, no nos crucemos de brazos y dependamos del gobierno.



Tomemos acción aún cuando el gobierno nos dé la espalda y hagámosle saber a todos que nosotros queremos un país limpio, educado y respetuoso. Basta de no decir nada para no meterme en problemas; basta de mirar para el costado cuando vemos a alguien haciendo algo que está mal y que perjudica a todos.



Empecemos nosotros por el cambio que queremos para el país y no esperar a que el gobierno lo haga por nosotros.