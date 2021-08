Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Cambia todo cambia, el problema es si el cambio es sin criterio.

Soy promotor de la marca País Uruguay Natural, y co-redactor del plan nacional de turismo del periodo 2000 – 2005.



Más allá del éxito que tuvo esta propuesta y su plan de gestión, que por primera vez le permitió al Uruguay mantener un proyecto de crecimiento sustentable durante dos décadas, vale la pena repasar el por qué de la importancia de la marca país y su posicionamiento.



El valor de marca es un valor adicional para cualquier producto o servicio, es lo que hace que sea influyente, respetable y tenga mayor valor comercial. Está íntimamente relacionada con el reconocimiento que el cliente tiene de la misma, y su valoración; en este caso, los turistas. El reconocimiento de Uruguay Natural en múltiples mercados, es lo que permitió a lo largo de estos años incrementar la rentabilidad turística de nuestro país.



Hay un ejemplo muy frecuente de las clases de marketing en la que la pregunta es: ¿cuánto están ustedes dispuestos a pagar por un jarabe acaramelado color ámbar? Y, ¿cuánto están ustedes dispuestos a pagar por una Coca Cola? Y este mismo ejemplo me recuerda la fortuna que perdió esta multinacional, experta en marketing, cuando quiso cambiar su marca global a Coke y la mayoría de los clientes del mundo rechazaron el cambio.

El valor de marca se genera cuando los consumidores conocen la marca, cuando adquieren mayor brand awareness.



Primero, deben saber que la marca existe; luego, formarse una opinión positiva o negativa a través de su propia interacción con ella y, por último, conformar un valor subconsciente que asocien con la marca.



En el caso de la marca Uruguay Natural, todos estos pasos se vienen dando desde fines del 2001, con miles de funcionarios, empresas y publicistas del sector trabajando en el aporte de este bien común, la marca del turismo del Uruguay.



Quizás alguien piense que defiendo esta historia por ser su mentor, quizás tengan razón, pero para mí y para muchos como yo que amamos el turismo, esta marca representa la Celeste, fue la herramienta que nos unió sin importar nuestra historia partidaria, y que incluso nos llevó a generar vínculos entre actores políticos, funcionarios y empresarios que nunca habíamos trabajado juntos.



Pero más allá de lo político social, continuemos analizando riesgos en los que aparentemente una parte del Gobierno quiere incurrir proponiendo el cambio de la marca país.



Según algunos estudios profesionales, los gerentes y equipos de marketing dedican 70 horas de trabajo semanales pensando en los productos que ofrecen, y los consumidores a esos productos y servicios no le dedican más de 7 segundos de atención. Esto nos permite entender las cientos de miles de horas, que Uruguay lleva invertidas en estas dos décadas en campañas, eslóganes, gráficas, ferias, promociones, campañas digitales, etc.



Está probado por las múltiples encuestas realizadas durante estos años, que los turistas tienen una reacción positiva de nuestra marca, es visible en sus recomendaciones en las redes sociales y medios que lo que incrementa el brand awareness, la reputación y los resultados de nuestro País.



Uruguay es un país caro si lo comparamos con la oferta turística de la región y en este punto la marca adquiere un valor mayor, ya que también aporta a que los clientes estén dispuestos a invertir en vacaciones prémium muchas veces por encima del promedio del mercado.