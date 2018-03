"Uruguay de luto"

@| Si bien he estado ausente un tiempo, no es por falta de querer expresarme sino por que era tal la bronca, la impotencia y desilusión de lo que está pasando en mi país que me abstuve de escribir porque una nota era poco para expresar todo lo que sentía. Pero hoy vuelvo a escribir con pesar, al darme cuenta que nuestro país está de “luto”. Sí, nuestro país está de luto porque de ocupar el primer lugar en alfabetización ahora estamos perdidos en los últimos lugares, porque para ser atendidos por un especialista podemos esperar dos meses o mas, porque de un país seguro orgullo de la región pasamos a vivir en una inseguridad continua, con barrios donde las bandas de narco se disputan su centro de venta y donde la muerte se llama ajuste de cuenta. Porque se ha perdido todo respeto a la vida, a la policía, a los militares, a los padres y donde trabajar ya no es digno. Porque es triste ver gente durmiendo en las calles y mas tristes ver gente de mas de 70 años luchando con sus bolsitas de ropa y caminando de un lado a otro sin tener un techo donde pasar sus últimos días, (por ejemplo señora que camina en las cercanías del puente de Giannattasio o el señor durmiendo en la calle Blandengues y San Martín o en Av. Italia y Centenario), mientras que le dan techos a gente joven que dicen ser indigentes pero tienen cable, auto, moto y por supuesto plasma, (viviendas de José María Silva). Porqué se ven colas de gente para drogarse con la compra de marihuana de venta legal pero igual siguen existiendo las bocas de pasta base, porque pasamos a ser un país discriminatorio no por la gente sino por las acciones y decisiones de las autoridades.



Son tantas las cosas negativas que pasan en el país que lo han puesto en un estado de “luto” que espero, no sea permanente.