Uruguay del futuro

*|Comienza un nuevo año. Y por cierto un año muy especial ya que es año electoral.



Espero que los políticos se pongan las pilas y trabajen arduamente para brindarnos propuestas interesantes que den lugar al gran cambio que necesitamos para nuestro país.



Soy mamá de dos adolescentes y estoy haciendo un gran sacrificio para brindarles una buena formación académica. Para que tengan una buena herramienta para defenderse en el futuro. Pero lamentablemente, por lo que se vislumbra, su vida se va a desarrollar por otros lares.



Sí señores, no veo hasta el momento un buen futuro para nuestros hijos en nuestro país.



La falta de educación, la inseguridad, la imposibilidad de conseguir un buen trabajo nos hace pensar en emigrar.



¡Qué pena me da!



Estamos cansados de trabajar y que parte de nuestros sueldos se utilice para pagar impuestos.



Estamos cansados de ir al supermercado y medir cada cosa que compramos, porque está comprobado que vivimos en un país muy caro que no condice con los servicios que brinda.



Estamos cansados de tener un Estado enorme e ineficiente.

Creo que estos últimos gobiernos le han errado mal.



Por un lado tenemos un gran volumen de personas que no trabajan, no estudian y son mantenidos por el Estado, con nuestros aportes por supuesto. Y esto no va a cambiar. Nunca exigieron una contraprestación por el dinero entregado. En muchas ocasiones ni controlaban que los chicos fueran a estudiar para así pagarles o no las asignaciones familiares.

Creo que va a costar mucho cerrar esa grieta que se ha abierto en nuestra sociedad, producto de las políticas sociales que ha implementado este gobierno de izquierda.



En fin, somos muchos los uruguayos que estamos cansados de todo esto.

¡Queremos un cambio ya!