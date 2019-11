Uruguay, un barco a la deriva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|No se engañen en el Interior con Martínez. No conoce ni le importa la gente del campo ni los trabajadores; concepto dicho por Mujica antes de empezar la campaña. Por supuesto ahora cambió el discurso. Fue culpable de muchos cierres de fuentes laborales invadidas por capitales extranjeros. ¿Qué pasó con sus amigos de Fripur? La memoria le falla cuando le conviene.



El candidato como Intendente no se destacó por sus realizaciones en la ciudad.



Ahora sólo vemos calles levantadas por todos lados. No pudo con Adeom; veredas desechas, suciedad en la ciudad y graffitis símbolos de vandalismo.

Refiriéndonos a Astori; él promulga los 15 años de prosperidad, en los cuales sus integrantes de familia fueron ubicados. Todos ellos están desesperados por cargos y a ninguno se les ocurrió instalar una empresa y así fomentar fuentes de trabajo.



¿Se detendrá la delincuencia o seguirán muriendo inocentes en manos de menores?



Sería muy buena idea de parte de Martínez, si convocara entrevistas o visitara a los productores que forman parte de la producción del país siendo víctimas y sus familias, de dramáticos copamientos, cuyas investigaciones no tienen resultados positivos.



La mayoría de los integrantes de las familias de los gobernantes están radicados en el exterior. ¿Por qué? Si según ellos el país ha progresado tanto en 15 años. Pero debe ser éste el motivo de que tanta gente pernocta en la calle.



Y por último, pedimos al Sr. Martínez y colegas que respeten el Pabellón Nacional que es de todos los uruguayos, y no del sector que ellos integran. “No usen la Bandera como bufanda”.



Orsi, manotazo de ahogado; que diga qué hacer con la terrible delincuencia de su departamento y cómo se olvidan rápidamente de la gente asesinada.



¡Basta de críticas! ¡Actuar es lo necesario!