En Uruguay los asesinos son héroes

@|Cada día siento más desprecio hacia este gobierno progresista que desde el 2005 ha destruido nuestro país, sobre todo desde el punto de vista moral.

Entre sus integrantes tenemos resentidos, corruptos, mentirosos, incapaces y asesinos. Lamentablemente han tenido la inteligencia de crear una historia falsa de lo que sucedió en nuestro país en la década del 60 y 70 y ésta mentira aplicando técnicas del nazi Goebbels, se la han hecho creer a una parte de la población, muchos de los cuales no habían nacido en esos años.



Recientemente tuve acceso a una nota que escribió el Dr. Carlos Ramela, al cual felicito, en la cual hace una reseña perfecta de lo sucedido en nuestro país y que se llama “El Triunfo de los Tupamaros”. Su lectura no tiene desperdicio y eso sí es historia verdadera.



No sólo le han lavado el cerebro a la gente con sus mentiras, sino que aquellos que manejaron la economía durante quince años y que eran del grupo de Astori, se dejaron pisotear por la izquierda fracasada que impuso gastos quijotescos que no tenían sustento económico. Todo eso trajo graves consecuencias considerando el nivel en que está la deuda externa y que el déficit fiscal ha llegado al 4,8% con perspectivas de llegar al 5% a fin de año, según pronósticos de destacados economistas.



Ahora nos enteramos que siguen con más estupideces para hacerse los defensores de los derechos humanos, que en realidad nunca fueron, pues recordemos que el Partido Comunista y la CNT en su momento apoyaron los Comunicados 4 y 7 de las FFAA en febrero de 1973. Además el Presidente Vázquez en el momento de la dictadura fue un protegido de la misma ya que estaba catalogado como ciudadano clase A, tenía adjudicado puestos en organismos públicos, recibía becas de la dictadura para estudiar en el exterior y además importaba equipos médicos sin recargo. Esto es algo que la oposición nunca dijo y no se por qué...



El único que le dijo la verdad fue el colono frente al MGAP, cuando lo catalogó de mentiroso, pues había prometido cantidad de cosas que no se cumplieron. El ADN de la educación, reducción de las rapiñas, combate a la corrupción.



Entre el MEC y una organización de desaparecidos ahora quieren instalar un memorial en la ex cárcel de Punta Carretas para honrar a los presos políticos. Los presos políticos estaban en los cuarteles, no en el penal de Punta Carretas. Ahí había presos comunes y terroristas juzgados por intentar derrocar a un gobierno elegido democráticamente. A tal punto se mimetizaban unos con otros, que los tupamaros reclutaban dentro del penal a otros delincuentes para que cuando pudieran escapar los acompañaran en sus fechorías.



Esta receta del progresismo que los del MLN eran presos políticos ya ha sido utilizada en otros gobiernos progresistas de América Latina. En Argentina los delincuentes de los Kirchner y la patota que los secundaba muchos de los cuales están presos, también se consideran presos políticos. El delincuente de Lula también es otra víctima.



Dejen de hacerse las víctimas y asuman sus responsabilidades. Si se hacen ese memorial no se olviden de hacerle uno a Hilaria Ibarra que la mataron cuando volaron el Bowling de Carrasco; otro para Carlos Burgueño que lo acribillaron cuando el copamiento de Pando; otro para Pascasio Báez que lo asesinó el honorable director del CUDIM (Engler) porque descubrió una tatucera donde se refugiaban las ratas antidemócratas; otro para Juan Bentancur, empleado de Niboplast asesinado por avisar del copamiento de la planta.



Llevaría varias hojas enumerar a todos los que asesinaron estos delincuentes, sin embargo para ellos nunca hubo una disculpa ni tampoco una compensación económica a sus familiares.



No ha ocurrido lo mismo con los familiares de desaparecidos que se han embolsado buena plata en sus bolsillos y tengamos en cuenta que muchos de estos desaparecidos eran integrantes de grupos armados como el OPR33, el PVP y el Partido Comunista.



La solución está en sus manos el último domingo de octubre.