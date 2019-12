Uruguay en alerta amarilla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Cuando aún no asumió el nuevo gobierno, sectores del Frente Amplio y el PIT CNT, mediante comunicados, están iniciando una campaña de desestabilización, llamando a la resistencia, incitando al pueblo, prácticamente al estallido social.



Una metodología de la izquierda, totalmente artera e irresponsable. No quieren defender los derechos del trabajador o el jubilado, sino que los usan como plataforma para su lucha por el poder, poniendo en la cuerda floja la paz social, la democracia y al país mismo.



Uruguayos, defendámonos en paz contra los programas de desestabilización de esos grupos de izquierda.



El propio Frente Amplio debería hacer lo que dice ser, oposición constructiva y responsable, llamando a esos grupos a no incitar a la revuelta social.



Se podrá estar de acuerdo o no con el próximo gobierno, pero todos debemos estar de acuerdo con cuidar al país. Tomemos conciencia del peligro. Esto es muy serio.



Nuestro Uruguay está en alerta amarilla.