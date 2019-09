Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No soy político, más que nada creo en la gente que tiene un motivo para luchar y están convencidos de eso.



Un Solo Uruguay lucha por la gente de este país que ha realizado una inversión y las cosas no le han ido nada bien (comercios, tambos, etc.).

Lo peor es que las mayoría son negocios familiares que están dejando el campo y que se les va a hacer muy difícil volver.



Por esto y mucho más, creo que los que nos gobiernan lo único que les importa es su bolsillos y a nosotros que nos arreglemos como podamos.



Tengo 64 años y estoy pensando irme a otro país, pero no quiero ser cobarde. Por eso de mi Uruguay me van a sacar muerto.



Tengo orgullo de ser Uruguayo y creo que el 27 de Octubre debemos pensar muy bien a quién votar. De lo que estoy seguro es que a los que están en el gobierno no los voto ni loco.



¡Viva el Uruguay Productivo!