Urrutia y Ancap

@|Días pasados leí en la prensa que Ancap le retiraría el apoyo como sponsor a Santiago Urrutia. Luego vi y escuché muchas voces que se alzaron en su contra porque la decisión “cortaba” la carrera del joven conductor.



Yo comprendo el malestar de cortar una carrera, pero también creo que Ancap (Jara) hace lo que dijo que iba a hacer, reducir costos (los que la dejan y/o puede). No la puedo criticar, ya que si nos ponemos con tristezas por carreras truncadas, la culpa no sería de Ancap, sino del gobierno que deja a muchos uruguayos sin apoyo para estudiar.



Entonces quiebro una lanza por Jara, que es coherente, que no se amedrenta por cortar la carrera de un joven automovilista que tiene mucho marketing detrás, cuando el Uruguay en sí, “corta” muchas carreras por falta de recursos para la educación. Seamos coherentes, con la ley pareja para todos. Quizás, y creo que sin quizás, si no se hubieran dilapidado los más de US$ 800: millones de Ancap, ahora Santiago no tendría esos problemas y muchos estudiantes y deportistas anónimos uruguayos tampoco los tendrían, pero los costos del hijo prodigo, no son solo los dólares que dilapido, sino las carreras que trunco.