Inusual discusión



@| Usted lo entendió clarito señor Presidente, pero tiene que hacerle caso a los que verdaderamente mandan en el país y no usted como le espetó en la cara a un productor. Los que mandan en el país y en el Frente Amplio, pretenden restarle valor a las protestas acusándolas de movimiento político partidario y usted, que no manda, tiene que seguirles la corriente.

Así fue que cuando le gritaron “nos veremos en las urnas” usted, rápido se agarró de lo dicho para insistir con lo ordenado por las verdaderas autoridades del país e insistir con la acusación del movimiento político partidario.



No señor Presidente, usted lo entendió bien aunque no le guste en absoluto. “Nos veremos en las urnas” no significa voy a votar a tal o cual partido político, lo que indicaría una tendencia partidaria, sino que significa “no lo voy a votar a su partido político porque no me han servido como gobernantes”, pero no dice a cual votará, ni si votará o lo hará en blanco.

Resucitó su antigua fama de guapo en las canchas bajándose del auto para enfrentarse a los protestantes pero eso no es demostración de guapeza sabiendo que el mínimo movimiento apenas sospechoso sería rápidamente controlado. No señor Presidente; si quiere demostrar guapeza hágalo gobernando honestamente aunque eso le signifique enfrentar a quienes mandan en su grupo político, ¡sin miedos!