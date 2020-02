Urgente paren esa licitación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Me dirijo a Ud. en mi derecho que me avala los artículos de la constitución Art 29 y 30, para solicitarle le pida el gobierno saliente que pare urgentemente la licitación de Radares Meteorológicos de INUMET y la CND.



Aparte de fundar mi derecho en los artículos antes mencionados, también en mi conocimientos de meteorología y climatología OMMcII, de muchos años de trabajo, algunos en la vieja DNMU.



La licitación mencionada debería ser impugnada, por errores técnicos meteorológicos y de electrónica y aparte por que obliga a la sociedad y al publico a la pérdida de USA 3.600.000, del heraldo publico sin lógica razón.

La mencionada licitación es de una falta de respeto a la comunidad. ¿Por qué?



Para analizar esto partimos de varias hipótesis:

1) Se citan conceptos del periodista Javier Bonilla; “El gobierno destina unos 3.600.000 dólares para esta primer operación. El hardware y el software para el sistema de cómputo y centro operacional (COS) se instalarán en la sede central del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) en Montevideo. El proyecto incluye la construcción de las instalaciones necesarias para el radar; el hardware y software que integran el sistema; establecimiento de herramientas de monitoreo de seguridad del sitio del radar; establecimiento de tareas de recopilación de datos y generación de productos que se elaborarán en tiempo real y posterior a los hechos en la sede del radar; almacenamiento local y envío de datos en bruto. Se exige radar Doppler de banda S(aunque sólo en determinadas frecuencias preestablecidas y no en todas las posibles) , transmisores Klinstron, polarización dual y 850 KW de potencia de salida, para cubrir un área a partir de los 80 kilómetros circundantes, lo que parece a los especialistas un equipo excesivo. No se aceptan equipos con calibración automática, otro ítem polémico. ...“Un radar banda S de 850kW dejaría fuera de la licitación a un alto porcentaje de los fabricantes de radares por lo que restringe el fomento del comercio y libre competencia intra-zona e interzona”.

La banda mencionada anteriormente no hay en plaza y los interesados en la presentación a licitación se han negado a presentarse.

Queda claro que no hay un interesado sobre el tema, lo que demuestra poca transparencia de la misma. Me hace acordar a la licitación del avión presidencial.



2) Se quiere colocar la base de este radar en una ciudad cercana ubicada en la localidad de Biassini (Salto, noroeste del país), Salto, donde desde el punto de vista climatológico no es adecuado. Existe un microclima en salto que no es el que se quiere analizar (ver datos de la Departamento de Climatología de INUMET). Y los fenómenos meteorológicos no son de cadencia climatológica.



3)Los fenómenos meteorológicos que se quieren analizar o captar con el radar están en un corredor geográfica al SW del país que afecta a Fray Bentos, Soriano, Colonia, Flores Florida, debido al componente general de los vientos y a la existencia de la MESOPOTAMIA (variación de la altura de la tierra/agua/tierra/agua /tierra) ( recodemos entre otros el caso Dolores), por lo tanto el estudio de geográfico esta mal hecho.



4)No se tuvieron en cuenta para la licitación un buen estudio de F.O.D.A.



5) No se tuvo en cuenta la existencia actual de un Radar meteorológico de características similares pero viejo, en EZEIZA rep. Arg., que nos avisa a todos los meteorólogos la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos (ver productos como WINDY). Por lo tanto hay que hacer aquí las alarmas correspondientes.



6) No se pensó en la educación social de la población efecto psicosocial, basada en del conocimiento (recordemos otra ves el caso Dolores).



7) Lo más grave de todo: que se pretende con este instrumento captar y pronosticar tormentas y rayos (fenómenos meteorológicos adversos), en un rango de 400km a un costo de US$ 3.600.000, cuando cualquier usuario de celulares con un costo mínimo de 0 peso se baja la aplicación WEATHER bum y capta lo mismos que el radar de cualquier punto del país.

Lo que hace totalmente e innecesaria este instrumental sumamente caro para el país de hoy y esta en contra de la tendencias de nuevo gobierno.

Nos olvidamos además de que esta licitación empezó el 15 de diciembre del 2019, cuando falta muy poco para el cambio de gobierno. ¿No desconfiaría de estos hechos? Y que los pliegos de la licitación sean gratis.