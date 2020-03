Urgente combate al coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Soy un septuagenario -por supuesto que sumamente preocupado con esta situación- así que discúlpenme si estoy equivocado con estos comentarios que voy a hacer a continuación.



Correctamente, el pasado viernes, nuestro gobierno declaró la “emergencia sanitaria” ante el avance del coronavirus, para lo cual se determinó un cierre parcial de fronteras y suspensión de espectáculos públicos. Me parece perfecto. Excelente medida.



De cualquier manera, pienso que se podrían realizar otras acciones al respecto de este asunto, aprovechando para definir otras “obligaciones” que determinadas empresas podrían tomar para atacar el problema. Y es aquí que enumero algunas que me vienen a la mente, mismo que la palabra “obligar” no le caiga bien a muchos ciudadanos. Debemos pensar en aquellos que no nos molesta esta palabra desde que sea para el bien de los que vivimos en este amado país:



1) Obligar a las empresas de ómnibus interdepartamental o internacional a exigir de los pasajeros que transportan aportar nombre completo, dirección de residencia, número de documento de identidad, e indicando el número de asiento que se le otorga para el viaje. Esta medida se podría aplicar no solamente para esta situación del coronavirus y sí de manera permanente por ejemplo para conseguir avisar a algún familiar en el caso de un eventual accidente, o ayudar a localizar personas declaradas como desaparecidas.



2) Controlar (ya que han dicho que lo harán) a las compañías de ómnibus, tanto interdepartamental, internacional, urbano y suburbano, que al final de cada viaje se realice una desinfección general del vehículo, incluyendo pasamanos, asientos y el piso de los mismos. Cómo se podría hacer no tengo idea, pero debe de haber personas y/o empresas que entiendan al respecto. La tecnología ayuda para hacerlo. De repente sería una medida “antipática” para los propietarios de las empresas o sus funcionarios, pero es por la salud de los ciudadanos. Los “veteranos” queremos continuar viviendo…



3) Aumentar las frecuencias de los ómnibus, con lo cual reducirían la cantidad de pasajeros por viaje y minimizando así las posibilidades de contagio.



4) Obligar a los supermercados para que sus funcionarios utilicen barbijos, principalmente para aquellos que están en los sectores de fiambrería, carnicería, panadería y cajas.



5) Obligar a los supermercados a que a cada cuatro horas por ejemplo, se realice una desinfección de los pasamanos de los carritos. Puede parecer imposible hacer esto, pero es necesario. Algún profesional sabrá cómo hacerlo. De repente con una hidrolavadora que incluya un desinfectante. Se podría identificar los carritos desinfectados colocando cintas con diferentes colores y un cartel a la entrada de los supermercados indicando por color a que horas fue desinfectado. Que el cliente pueda ayudar a identificar el carrito que no fue desinfectado por más de cuatro horas.



Pienso que estas posibles medidas para luchar contra el coronavirus serían no para aplicar desde hoy… serían para aplicar desde ayer.