La urgencia real

Era muy posible y ocurrió. Al conocerse el proyecto de ley de urgente consideración comenzó el chirriar de dientes y con el la nunca desmentida capacidad de mostrar al lobo, por mas de juguete que fuese. Y por supuesto con el juguete al “defensor del pueblo" seguramente engañado por, al decir siempre creativo del Dr. Miranda “de los neoliberales".



Tengo claro que al FA y sucursales les iba a caer muy mal todo lo que fuera cumplir con las normas del país y del mundo. Tengo claro que piensan que lo político esta por encima de lo jurídico y que sin duda para ellos siempre el fin justifica los medios. Pero justo eso es lo mejor que tiene el proyecto citado. Devuelve al país al camino de la ley que en definitiva es la única fuerza con que cuenta el hombre en su defensa. ¡Y vaya que no es poco!

Pero además nos coloca en posibilidad real de elegir. Sin tutores que piensen en nuestro beneficio suponiendo que somos tontos y no sabemos que es bueno para elegirlo. Un banco. Una mutualista. Una institución de enseñanza. Una comisaría que funcione y unos policías que lo hagan también sin temor a lo que les pueda pasar por cumplir su deber y hacer vigente su autoridad.



Pero no podía faltar el tema sindical. No hace mucho cite sindicatos con y sin personería jurídica. Y dije por qué se daban esas diferencias. El desarrollo de los sindicatos le dio a la sociedad seguros de salud y enfermedad (destrozados por la reforma de la salud) también cajas de fondos complementarios de la seguridad social, colonias de vacaciones y una gama de apoyo a la educación como en los últimos tiempos lo hace de forma notable FOEB.



Adaptar la legislación a la actualidad de la OIT y por lo tanto del mundo nos pone en igualdad de condiciones como para afrontar competencias. Eso no se dice ni siquiera como posibilidad. Tampoco se critica a países donde esos derechos no se pueden ejercer bajo riesgo de muerte o prisión. Curiosa forma de la solidaridad que le dicen. ¿Ustedes vieron un día, una hora, cinco minutos de paro por esos temas? ¿Alguna mención en los actos del 1 de mayo? ¿O mas bien oyeron alabanzas a algunos de esos países o mas bien a sus líderes?



Como decía un amigo, la autoridad se basa en como consideramos situaciones iguales de igual manera. Y de esto, esta dirección no parece tener. ¿No lo cree?