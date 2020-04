¿Es UPM la mejor opción para reactivar al Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Cuando nuestro Presidente Dr. Luis Lacalle Pou, afirma rotundamente que cumplirá con todas las obligaciones pactadas, los uruguayos estamos orgullosos de ese, su comportamiento, porque deseábamos fervientemente poder confiar en el líder de nuestra Nación, un Presidente con palabra.



Es importante aclarar para algún lector, que rescindir el contrato con UPM, No es incumplir una obligación contraída. El contrato firmado entre ROU y UPM en su artículo 7 contempla la posibilidad de rescindir, en caso de epidemia, sin ningún efecto perjudicial para Uruguay.



Por tanto, el Presidente de la República está habilitado a rescindir dicho contrato, sin incumplir ninguna obligación pactada, y sin vulnerar nuestra marca país, que quedará más fuerte y limpia que nunca, porque nuestro país no tendrá que ser un lacayo, esclavo de UPM.



Nuestro país no tendrá que arrodillarse ante UPM, aceptando que destruya impunemente nuestra naturaleza, nuestros ríos, nuestra reserva acuífera, campos y fauna, así como la vida de muchos pueblos, a cambio de algunos puestos de trabajo, que podremos nosotros generar y muchísimos más que los que ofrece esa multinacional, invirtiendo mejor ese dinero, que es de todos los uruguayos, desarrollando la plena potencialidad de nuestras riquezas naturales.



Nuestro país podrá invertir los miles de millones de dólares que Uruguay gastaría en hacerle toda la infraestructura para UPM, en reactivar al agro, invertir mil millones de dólares en el agro, mil millones de dólares o más, en reactivar nuestra industria y hacerla competitiva internacionalmente. Con esto superaríamos largamente los supuestos 2 mil puestos de trabajo que podría emplear UPM, sin depredar nuestro país, respetando nuestra maravillosa naturaleza, que UPM está destruyendo y destruirá aún más, si se confirma este contrato. E invertir millones de dólares en los Liceos de Tiempo Completo, propiciados por nuestro Canciller, Ernesto Talvi, donde se estén necesitando. Así mismo, hacer que los uruguayos o empresas uruguayas que hayan invertido su dinero en UPM, antes de que se conociera el daño irreparable que produce, puedan ser resarcidos en igual monto al invertido en los nuevos emprendimientos sustitutivos que el gobierno realice.



En conclusión, que nuestro Presidente Dr. Luis Lacalle Pou, rescinda el contrato con UPM, con tiempo hasta el 13 de abril 2020, le daría a Uruguay una posibilidad de crecimiento material y espiritual impresionante, muchísimo mayor que la que ofrece UPM, y sin destruir nuestras riquezas. Y fundamentalmente, preservando para nuestro pueblo nuestra soberanía, que es entregada a la multinacional por el contrato indecoroso (según el Ministro de Transporte Luis A. Heber), y criminal, ilegal e inconstitucional (según el Dr. E. Lust) que firmó con UPM el gobierno saliente.



En este momento de inusitada dificultad debido a la emergencia sanitaria, los orientales nos sentimos orgullosos y agradecidos, por la dedicación y el esfuerzo máximo y eficiente que llevan adelante nuestro Presidente, y todo su equipo.



Y nuestro Presidente se encuentra frente a la disyuntiva de rescindir tal contrato, haciendo renacer al Uruguay natural y a su gente de acuerdo a una estricta y fructífera planificación técnica y científica de reactivación del Uruguay, con creación de muchos miles de puestos de trabajo, con respeto y conservación de nuestra naturaleza o entregar por unos puestos de trabajo, nuestra soberanía, nuestra moral y nuestro futuro a esa multinacional.



Esperamos fervientemente que nuestro Presidente reconsidere el tema, ya que continuar con el contrato ROU - UPM ensombrece el presente del Uruguay y enlutece todas las esperanzas futuras.