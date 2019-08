Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siguen cayendo en nuestro paisito plantas papeleras que llegan desde muy, muy lejos.



Nadie se pregunta, ¿por qué un país tan lejano como lo es Finlandia ha llegado hasta aquí?



Si fuese una aguja en un pajar sería mas fácil encontrarnos en el mundo.

Si un finlandés toma un globo terráqueo y decide buscarnos, le llevaría muchísimo tiempo. Todos sabemos que si nos vamos a estos países nórdicos y preguntamos por Uruguay, nadie sabe quiénes somos, ni dónde estamos. Los que llegan a entender algo, con mucha suerte nos confunden con Paraguay o nos ubican en algún lugar de Asia.



En fin, parece que les es más favorable algo que no les daría Brasil, Argentina; grandes conocidos por sus tamaños en el mundo.



Parece que algo les atrae y no creo que sea la tierra en sí, ni la madera en sí, sino debe ser algo como el de atracar en lugares de gente crédula, inconscientes, mal informados, ignorantes respecto a la polución, al futuro.

Pero aquí, como en muchas cosas, preferimos las ganancias a corto plazo, las fuentes laborales a corto plazo, sin mirar para adelante, sin ver cosas que a la larga deteriorarán nuestro futuro.



En fin, como les digo, me extraña que nadie vea lo raro de estas inversiones desde países que les sirve más recorrer medio mundo en flete, para llevarse las ganancias...



Quisiera saber hoy, cuántos empleos está dando por ejemplo la papelera de Fray Bentos; si son cientos o miles...



Ni hablemos del deterioro de los ríos, tierras, rutas, etc.