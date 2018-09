@| Me gustaría que se dé a conocer algo que no sé si todo el mundo sabe...

Me encuentro haciendo una Maestría en Ciencias Agrarias. Soy Ing. Agr. y la comencé cuando tenía un trabajo de 5 horas diarias. No cuento con becas, por lo que para mejorar mi salario cambié de trabajo para otro donde cumplo 8 horas diarias. En ese momento me di cuenta que me iba a ser imposible poder realizar la maestría.



Este año, en la unidad de posgrados de la Facultad de Agronomía, hubo un cambio de plan, cosa que nos comunicaron en una reunión obligatoria en mi facultad. La maestría tiene un tiempo máximo para culminarla, 3 años. En 3 años debes cumplir con todos los créditos que se necesitan, que no son pocos. Y un curso semestral como mucho te aporta 6 créditos. Para mi que trabajo 8 horas sólo puedo hacer un curso a la vez, por lo que con este régimen no podré cumplir con todos los créditos en 3 años.



Parece que los planes de estudio, por lo menos en mi facultad, no están hechos para gente que trabaje, ni de grado, ni de posgrado. En el estudio de grado tenías teóricos de mañana y prácticos de tarde, ¿cómo alguien que quiere salir adelante y lucha con un trabajo puede llegar a culminar los estudios? Esa persona los termina en 10 años o más si los termina. Y un estudiante de posgrado, que ya está recibido, que en su gran mayoría tiene trabajo o lo está buscando, ¿cómo puede ser que los cursos no se adapten a la realidad del estudiante promedio de posgrado?



La investigación entonces solo queda marginada para aquellos que puedan conseguir una beca y vivir de ella y dedicarse a estudiar. Una persona que se quiere superar, que recién recibida quiere ir adquiriendo experiencia en su campo de estudio no puede hacer un posgrado en la universidad pública porque se vuelve esclavo de él. Al menos en mi facultad no existen cursos de posgrado que sean nocturnos. Realmente es un desánimo muy grande. Me recibí con mucho desánimo en mi facultad, en la educación pública que todos los ciudadanos pagamos, pasaron unos años y me olvidé de eso, por eso quise hacer el posgrado en mi país. Ahora estoy volviendo a recordar qué mal funcionan las cosas.



Después no entienden por qué se da la fuga de cerebros...