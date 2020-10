La Universidad y su presupuesto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Como egresado, he conocido las dificultades de dicha institución pública nacional hegemónica.



Siempre se ha pedido más y más para la enseñanza, incluyendo la Universidad.



Hoy por hoy, la situación económica empeorada por el evento que nos sacude, compromete los pedidos y posibilidades de repartir lo poco que se tiene.



Nadie duda que hay que favorecer a la enseñanza, pero no mirando los bolsillos sin dar nada a cambio. Para que un sector reciba el 6% del PBI, tiene que devenir en logros; de seguir como hoy, nada va a cambiar.

En la enseñanza básica, miran a ciertos países; me pregunto: ¿están calificados aquí los docentes para cumplir similares prestaciones? No mentir. Mucho se ha invertido pero, ¿los resultados?



Mientras en el plano universitario el panorama no es nada prometedor, doy una mera opinión como médico y me resisto a los pedidos sin éxitos.

Observemos quienes triunfan y sobresalen; se les cuenta con los dedos de una mano, si es que ya no se fueron del país.



La maquinaria funciona mal. Carecemos de una masa de profesionales que pueda competir con los del exterior. Siendo ejemplo del deterioro ofertas institucionales y de seguros de atención médica más allá de nuestras fronteras.



Primera opción, irse, a fin de contar con más posibilidades de éxito.

Esto responde las interrogantes respecto al servicio sanitario: carísimo e ineficiente por donde se lo mire.



Otro punto es la investigación; donde participar se complica por la falta de apoyo y peor si no se está con los que mandan en el universo universitario. La experiencia personal en ese ambiente fue nefasta; para transitar siempre dificultades en cualquier momento. Conservo imágenes vívidas de los manda más, negando el apoyo “porque leí mal el proyecto” u otros dislates que no vienen al caso.



Quiero expresar que no es dinero el problema, sino que el satélite uruguayo universidad debe aceptar que conforma el país y no otro mundo de unos pocos viviendo una cara fantasía nacional. Para peor, con el aura de ser hegemónica no entienden que hay otras instituciones quienes también pueden actuar, a su pesar, ya que, la competencia mejorará los resultados. Pero ese problema es tabú, porque bajan la barrera de la autonomía universitaria.



Así no funciona un país que pretende adelantar. Es decir, la hegemonía no sirve, la competencia leal es buena, que triunfe el mejor, recobrando el status que se supo llevar. Se remunera por competencia, no con favores.



Con el agregado que quienes pretenden estudiar no son informados de las posibilidades de trabajo y necesidades nacionales.



Cuándo se entenderá que hay que dar a conocer el mercado de trabajo y no creando ilusiones, que como dijo un ex rector - son el germen de la revolución- al no permitirles progresar-.