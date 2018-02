Universidad de la educación

@|El FA impulsa una nueva universidad, la de la educación; quiere que todos los departamentos (los 19) la pidan, para poner la universidad en todos los departamentos.



Es muy loable, brillante, ¿quién se puede negar a esto? Es como negar recursos para las escuelas o la comida de los niños; ¿quién se anima a decir que no?



De los políticos seguro que casi ninguno; de los ciudadanos muy pocos porque sería una respuesta políticamente incorrecta y los descalificativos van a llover de todos lados. Pero claro, hay algunos ciudadanos que nos resistimos por entender que no es la forma ni el momento.

No es la forma porque para formación en educación hay organismos con mucha experiencia que están funcionando en la actualidad, por ejemplo los Institutos de Magisterio para Primaria, el Instituto de Profesores Artigas para Secundaria, los Institutos de Formación Docente y por si faltase algo, en la Facultad de Humanidades también hay una carrera de Formación Docente.



Por eso digo que no es la forma, porque tenemos institutos que se pueden mejorar y apoyar para que la educación mejore.



Tampoco es la forma, ya que una universidad tiene una serie de facultades para diferentes áreas, por lo que se dispondrían muchas facultades para las diferentes áreas de la educación, con el millonario costo que esta “ideita” implica, en personal, edificios, equipamiento, etc. También digo que no es el momento de emprender un proyecto de este calibre teniendo un déficit jamás visto en nuestro país, teniendo reclamos para que el Estado (todo el Estado) optimice los recursos. Se pueden lograr mejoras en la formación docente poniendo el foco en mejorar lo que se tiene, no tenemos el dinero para tirar todo y arrancar de nuevo con un proyecto fastuoso.



Espero que la clase política se de cuenta que tienen que administrar lo que se tiene, no se puede seguir tirando manteca al techo.



Sin ir más lejos, hace un par de días escuché a Olesker hablar de 90 millones de dólares para reforzar un plan del Mides, como si hablase de un cambio chico; está algo mareado este señor. Pero claro, es algo desesperanzador pensar que se va a llevar adelante este proyecto porque es políticamente correcto decir que no a la educación, pero no se le dice que no, se dice que sí pero de otra forma, trabajando (verbo novedoso si lo hay) lo que tenemos para mejorarlo.



Lo malo es que si se arma este mega proyecto habrá muchos carguitos para ocupar y esto es sumamente tentador para cualquier político.



Y finalmente, ¿hay algún estudio serio que indique que para mejorar la educación hay que hacer una Universidad? ¿No era que se trataba de un problema multicausal que la sociedad es responsable de lo mal que está la educación? ¿Donde quedó ese discurso?



Deseo que prime la cordura y que no se gasten millones de dólares en una cortina de humo.