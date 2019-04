Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| En momentos históricos y trascendentales para la colectividad del Partido Nacional, y por ende para el futuro de nuestro país, resulta lamentable que importantes dirigentes nacionalistas tengan comentarios deplorables y despectivos referentes a precandidatos de esta colectividad.

Nadie puede dudar que la aparición de Juan Sartori fue toda una novedad y sorpresa, y que hoy viene sumando un importante porcentaje de aceptación en las encuestas.



Siempre alguien nuevo suele generar un cierto recelo, pero no debemos olvidar que tiene el mismo derecho de postularse como otras figuras conocidas, y que no hay nada que se lo impida en la carta orgánica del Partido Nacional, cumpliendo con los requisitos exigidos.



Tildarlo de "candidatito" como hizo el Intendente de Cerro Largo deja ver una suerte de poca habilidad política, ya que a la hora crucial de sumar votos para lograr la victoria, se va a precisar de todos y cada uno de los que compitieron en las internas, para obtener una mejor y muy fuerte instancia de llegar a la Presidencia de la República, que es el objetivo primordial y con grandes chances de obtenerse para bien de nuestro futuro.



Por eso me permito hacer recordar a aquellos que tengan por idea hablar mal de otro compañero, creyendo que puede ser buena estrategia para acaparar adherentes, les digo que se abstengan y que tengan presente que "la unión nos hará fuerza".