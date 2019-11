La única gran pregunta no respondida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Acabo de escuchar por Canal 12 a Yamandú Orsi (hoy jefe de la campaña de Daniel Martínez) decir que lo que se decide en la próxima elección, es un gobierno de certidumbres que garantiza el FA, o un gobierno de incertidumbres que ofrece la coalición de la oposición, “que a él le daba miedo”. La candidata a Vice del FA en uno de sus primeros discursos, había dicho que lo que estaba en juego era un gobierno de la oligarquía o del pueblo. Los buenos del FA contra los oligarcas despreciables, esa es la alternativa.



Los grandes dirigentes del FA tienen una dificultad total para entrar en el mundo real. Viven en un mundo de palabras, ilusiones y fantasías.



Orsi cuando habla del maravilloso programa del FA, para el cuarto mandato, debió explicar quienes son los que van a gestionar y dar certezas dentro de su partido. No he oído que se hayan retirado del FA los que gestionaron todo el asunto de Pluna. Tampoco los “iluminados” que concibieron el maravilloso proyecto de la Regasificadora. Encargaron construir un buque para 10 millones de metros cúbicos, más la fenomenal cantidad de millones de dólares que gastaron en todo lo demás, resultado: un fracaso de dimensiones cósmicas. Esta semana me entero que el fantástico cerebro a quién se le ocurrió la descomunal idea de construir un “Puerto de aguas profundas”, que expropió una enorme cantidad propiedades, y gastó millones de dólares, fue electo Senador del FA. Nos da certeza de que si gana Daniel Martínez, dispondremos de todo su talento para producir colosales fracasos, como los que se detalló un una publicidad de Lacalle Pou.



Entremos en el mundo real. El resultado electoral, diputados y senadores, otorgó a la oposición una mayoría cameral grande. Con una particularidad que nadie del FA menciona nunca. Hay un acuerdo entre los 5 partidos con más representación: PN, PC. Cabildo, PI y Novik, para hacer un gobierno concertado y que realmente resuelva los problemas acuciantes, un país que se parezca a Nueva Zelanda conservando lo mejor de la idiosincrasia uruguaya. Este es el proyecto común que todos intentarán construir. Para transitar este camino, hay que cambiar gran parte de la estructura jurídica. Habrá muchas decenas de proyectos de ley que se deberán aprobar. No habrá tiempo para considerar asuntos de interés del FA.



Pregunta esencial. ¿Si el FA gana la Presidencia en las próximas elecciones, acaso piensa que los 5 partidos que ya habrán acordado toda la operativa para cumplir su objetivo, van a enterrar en una tumba del cementerio su proyecto?



La respuesta es no. Entonces si toda su actividad legislativa tiene prioridad, la única gran pregunta que el FA debe contestar es : ¿ si lograran ganar la presidencia, cómo van a gobernar? El año que viene tenemos que aprobar la Ley de Presupuesto. ¿Qué hará el FA si esta ley la estructura la concertación en función de su proyecto, sin consultar al FA?



Estimo que los 5 partidos, una vez completado el acuerdo, deberían informar al pueblo uruguayo, que si votan a Daniel Martínez y este gana las elecciones no contará con sus votos en ninguna de las dos cámaras. La elección legislativa ya dio su veredicto. Mi opinión es que Daniel Martínez debería renunciar a esta elección.