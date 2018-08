UNASEV, regular luces led policiales y ambulancias

@| Debería ajustarse la intensidad de las luces intermitentes de las ambulancias y los patrulleros para que no sea imposible circular detrás de ellos en forma normal. Los destellos intermitentes muy rápidos y la potencia desmesurada de algunos barrales de los que usan hace que se imposible circular cerca. Una persona normal queda encandilada con esas luces, y a los pasajeros también les puede causar malestares severos. En casos de enfermedades neurológicas es de los primeras cosas que les dicen, evitar ese tipo de luces intermitentes ya que pueden ser la causa de convulsiones. Si la ambulancia o patrullero circula normal, sin una emergencia, no debería tener el barral encendido, no parece necesario.



Digo esto porque si en todo momento llevan el barral encendido, en forma natural la gente los dejará pasar, pero no de la misma forma que cuando se trata de una excepción por una emergencia.



Supongo que la UNASEV debería tomar cartas en el asunto y regular estas luces intermitentes en forma urgente.