Los últimos tiempos

@|Con el devenir de los días, se evidencian las calamidades humanas que antes no afloraban. Hoy brotan hechos y expresiones de quienes se supone detentan o eran autoridad y se suponía conservaban criterio y decencia, más hoy dejan boquiabiertos a cualquiera.



El desenfreno que se consiente, más en redes sociales, dejan ver un submundo que parece no ser de nuestro territorio, más bien expresiones en donde no existe atisbo de cultura, respeto por los principios, ni dignidad, tanto para sí, como ante los demás; arrastrando a que la falsedad y el engaño emerjan sin más.



¿Éste es el Uruguay del presente, o la expresión de la destrucción de los rudimentos de la enseñanza y caros conceptos elementales del hombre que tanto se vanagloriaba la nación de antaño?



El libertinaje lo permite. No hay freno al dislate y sus resultados finalizan siendo noticias de sangre y fuego, o se saldan ante la justicia con sus problemas; descubriendo sujetos que resultan, al parecer, inmunes ante las leyes.



La población clama, desde hace largo tiempo, por el cambio, donde el respeto y la tolerancia son fundamentales; siendo su base el aprendizaje de la cultura en todos sus aspectos y niveles, en la búsqueda de nuevos caminos.



Sin estudios, no hay salida. La realidad del presente no necesita de más ejemplos. Solo ser conscientes de que hay que cambiar para el bien de la Nación. Súmese que la Justicia tiene que marcar su lugar y ser contundente, demostrando a la población su validez porque el entorno la necesita.



Entendamos que de la pobreza mental y física se sale con trabajo, no a la expectativa de beneficios sin retorno al cometido al que cada uno está asignado. Quienes triunfan lo hacen con oficio, dedicación e ilustración. El mundo muestra sus ejemplos, justificando los cambios en la enseñanza, quien lleva atada una justicia plena y sin faltas.