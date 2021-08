Última pregunta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No voy a hablar del asunto Oscar Andrade, pues ya se dijo mucho y pienso que no tiene sentido seguir con el tema.



Pero el señor Oscar Andrade fue candidato, junto a Cosse y Martínez, en las elecciones internas del Frente Amplio para las últimas elecciones nacionales.



Si hubiera ganado, se habría medido con nuestro actual Presidente Lacalle Pou.



Y me quedó una pregunta que le hago a los lectores: ¿qué hubiera sido de nuestro querido país si el señor Andrade hubiera salido Presidente?