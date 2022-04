Ucrania quiere recuperar la paz "perdida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Parece ser que se abren negociaciones entre Ucrania y Rusia para parar la guerra, en busca de la “paz”; una paz que por cierto ya tenía Ucrania antes de la guerra. Esto puede parecer un juego de palabras, pero es que se habla de la paz como si fuera algo que tenemos que pedir, cuando resulta que hemos nacido en paz y para la paz.



Nos debemos preguntar si podemos fiarnos de una persona; porque estoy convencido de que ha sido idea de una sola persona que ha comenzado una guerra contra un país soberano. Ucrania, que simplemente estaba ejerciendo la soberanía que se otorga a todo Estado de cualquier país, que elige el sistema democrático, para el entendimiento y convivencia de sus ciudadanos.



¿Nos debemos fiar de alguien que ha sido capaz de cruzar todas las líneas rojas que los países hemos establecido en esta era del siglo XXI, de la generación del “progreso” y el avance tecnológico?



A Ucrania no le queda otra que intentar fiarse del país invasor porque está pagando un alto precio por recuperar la paz que ya tenía, y pedir que no pase como cuando se terminó la II Guerra Mundial, donde la URSS cedió unos territorios en la firma de la paz, y acto seguido, incumple lo pactado, lo firmado, intentando invadir países que se cedieron en dicha carta de paz.



Todos estamos preocupados porque estalle una III Guerra Mundial. Pero ya estamos en la III Guerra Mundial, donde todos los países están tomando partido, unos de una forma y otros de la forma menos habitual, como los casos que se dieron en las otras dos Guerras Mundiales.



Pero ya estamos en batalla, estamos en una guerra de Rusia contra Ucrania. Pero el resto de los países de la Tierra participan de otro modo; pagando todo este conflicto “caprichoso de Putin” y descuido de los demás países, con una inflación en este mes de marzo en España del 9’8 % y subiendo no sabemos hasta cuándo.



Pero claro, las personas cuando hablamos de una III Guerra Mundial, estamos pensando en una guerra nuclear, que es absurda tanto por quien la esgrime, como por los que acumulan armas nucleares que pueden destruir no sé cuántas veces la Tierra, según nos dicen nuestros expertos científicos.



Mientras tanto, nos escandalizamos de que en la Academia de los Oscar volvamos a tiempos medievales, donde los caballeros se batían a duelo por el deshonor de uno de ellos, arrojando su guante a la cara del otro para arreglar su conflicto.



¡No aprendemos de la historia y volvemos a cometer errores que nos hacen retroceder siglos!



En algunos casos, por aglutinar un poder desmesurado y en otros casos, por colaborar en esta acumulación desproporcionada de poder.