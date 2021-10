Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sistema de ubicación de contenedores al frente de las casas está fuera de lógica, de entendimiento urbano y sanitario.



No puede ser que la IMM, a libre albedrío, le ubique un contenedor en la puerta de su casa por 3 años o más.



Dicho contenedor es un atentado a la salud, con mugre, olor nauseabundo, hurgadores que desparraman la basura, además de usarlo como baño con todo lo que eso implica. Se le agregan algunos vecinos que no respetan y dejan fuera del mismo cosas que no corresponden. Y la frutilla de la torta es que la IMM no le hace la higiene correspondiente, ni pasa a barrer diariamente lo que está fuera de los contenedores.



Si Ud. es acreedor de ese contenedor, cierre todas las ventanas al frente de sus casa, por su salud, por el olor y por los ruidos molestos.



En definitiva, ya que la IMM nos hace ese regalo nauseabundo y foco infeccioso, sería bueno que alguien pensara y que esa ubicación fuese rotativa, como por ejemplo cada 3 meses, lo que resultaría equitativo para todos los vecinos de una cuadra.



Es un cuestión de lógica y de buena gestión. ¿Es tan difícil?