Uber y otros

@|Nuevamente se pone en debate el tema de las aplicaciones del transporte. Ahora la Cámara del Transporte ha vuelto a atropellar, pero siempre con argumentos que no tienen en cuenta para nada al usuario.



La realidad es clara. Antes de la aparición de Uber, Montevideo no contaba con un servicio mínimamente aceptable de transporte público, y el taxi hacía uso y abuso de las prerrogativas (estas sí inconstitucionales) que les daba el régimen.



Desde que apareció Uber esto se revirtió para felicidad de los habitantes y visitantes de la ciudad.



Los dichos y cifras del Sr. Presidente de Cutcsa de si los trabajadores los hacen 12 horas o 24 son totalmente irrelevantes para el usuario. En realidad al que precisa ser transportado le importa un rábano todos esos argumentos burocráticos que en nada contribuyen a darle conformidad a quien necesita ser transportado.



¡Por favor una sola vez piensen en los sufridos usuarios y no sigan haciendo de ellos una carniza cuyo único propósito es ser devorada, en este caso por el taxi!