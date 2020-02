Tus derechos, mis derechos y nuestros derechos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Con una original e inusitada idea, el electo Sr. Presidente, Dr. Luis Lacalle Pou, tomó la responsabilidad de poner por escrito, lo que vino arengando durante toda su campaña.



De esta forma, evita que las palabras se las lleve el viento y deja sin efecto las afirmaciones del FA, de que la Ley de Urgente Consideración, es un cheque en blanco. Ahora tienen todas las letras, números, fecha y firma a su disposición.



Lo presentó como un anteproyecto y la dio a conocer para que todos la podamos democráticamente leer, estudiar, criticar y sobre todo, aportar ideas para mejorarla.



Pero la izquierda, siempre la izquierda, lejos de querer compartir sugerencias positivas para el beneficio de todos, se centró en lanzar críticas y crear suspicacias para confundir al ciudadano.



Para ello, puso en marcha toda su artillería que incluye a sus políticos, sindicatos, comités de base y una que otra murga de carnaval.



Es justo considerar que “los derechos adquiridos” se deben respetar, pero hay que tener bien en claro cuáles son.



Los sindicatos insisten en considerar que los piquetes y ocupaciones son una ampliación del legítimo derecho de huelga.



No señores, estos no son “derechos adquiridos”, esto son “derechos usurpados”, en la medida que avasalla con el derecho a la libre circulación, trabajo y propiedad que nos corresponden a todos.



Espero que el Gobierno no ceda ante este reclamo y haga cumplir el compromiso que tiene el Estado, de velar por igual, los derechos de todos los ciudadanos.