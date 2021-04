Por tus acciones te conocerán...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Respecto al editorial del domingo 28 de marzo, "Sobre responsables y estúpidos", creo de orden hacer algunos comentarios al respecto.



Dicotomía responsables o estúpidos.



Estoy por pensar que hay más de estos últimos que de los primeros, y con tristeza lo digo. Primero porque me gustaría ver en mi país ciudadanos comprometidos con una causa en la que nos va la vida literalmente y que supieran estar a la altura de las circunstancias, dejando para otro momento la defensa de sus "chacras políticas".



Lo más increíble y por eso creo que hay más uruguayos estúpidos de los que nos merecemos, y con dolor empleo esta palabra, es que las actitudes mezquinas y hasta rastreras campean, aún y sobre todo, entre figuras que se supone tienen inteligencia suficiente para defender la causa grave en la que estamos inmersos y así salvar al país y sus ciudadanos de males peores.



Por supuesto me refiero a connotados integrantes de la oposición que hablan desde su estrado ciego y soberbio, solamente para poner palos en la rueda, una vez y otra también, ante cada medida que el gobierno debe tomar; en un escenario de incertidumbre como jamás nos había tocado vivir, por lo menos en estas generaciones.



Vamos orejeando el día a día, sabiendo que, tal vez, lo que sirvió hoy, haya que cambiarlo mañana.



Si hasta una estadista de la talla de la Señora Angela Merkel ha debido volver sobre sus pasos y hasta tuvo la grandeza de pedir disculpas por ello a sus conciudadanos.



Esto no es ni ahí de fácil manejo, ojalá lo fuera, y los hechos y lo que está pasando en nuestro país con el acelerado agravamiento de los casos, hablan por ello.



Y digo que sus actitudes (y acá rescato como lo hace el editorial, la del Sr. Intendente de Canelones, que demuestra tenerla clarísima cuando pide encolumnarnos todos detrás de las decisiones del gobierno más allá de posiciones partidarias) son realmente estúpidas, porque creyendo que así ganan en su prestigio, logran justamente lo contrario.



La gente, que no es estúpida, comprende que no es instancia para quedarse en la chiquita y sólo criticar a un gobierno que está haciendo las cosas lo mejor que sabe y puede en este momento.



De haber tenido otras actitudes, seguramente su "caudal electoral" se habría visto incrementado porque, aquí y ahora, sólo cabe la generosidad y solamente el Sr. Orsi y pocos más lo han entendido. Y descuento que el Sr. Orsi piensa en su país por encima de todo, más que el rédito político. No así tantos otros que se presentan como ilustres gurúes y que, hoy por hoy, no solamente demuestran su poca humanidad, sino que no ven que ese caudal electoral al que aspiran sumar más adeptos se les va yendo de las manos...



Como dice también en su editorial del día, el Dr. Martín Aguirre, la oposición argumenta que el gobierno hace ajustes para perjudicar a los sectores más pobres. ¿Quién en su sano juicio podría pensar algo así?, como el Dr. Aguirre bien lo expresa: "¿quién sería tan idiota de, por gusto, perderse el favor de las amplias masas populares?”.



Todo esto me trae tristemente a la memoria cuando en un programa de televisión y ante discusiones menores que estaban dándose, el recientemente fallecido y con su típica forma de expresarse hablando fuerte, el Sr. Alberto Sonsol dijo: "¡El mundo se está muriendo y Uds. desconociéndolo con su debate sin ninguna relevancia en este momento!". Tan luego él que había hecho del slogan "La gente quiere vivir", un grito que sale de las gargantas de todos los que nos encolumnamos detrás del Dr. Lacalle Pou para ayudar desde donde estemos, si es en casa los que podemos, mejor.



El Cr. Astori, también mencionado en el editorial del Dr. Aguirre, expresó que no hay que ser tímidos para gastar. Lo sabemos contador. Así quedó el país y seguramente complicó la actualidad tristísima que nos toca.

Por ello, lo del título: "Por tus acciones te conocerán"...