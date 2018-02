Turismo: ¿realidad o fantasía?

@| La capacidad de crear fantasías del gobierno frentista realmente me causa asombro. Ahora le tocó el turno a la ministra de Turismo, quien salió a vanagloriarse por el éxito de la presente temporada de verano. Al respecto se me ocurren algunas puntualizaciones:



La señora Kechichian asevera que dicho éxito es debido a la maravillosa campaña publicitaria realizada en el exterior, lo que es de muy dudosa comprobación. La publicidad es bastante buena (la hemos visto sobre todo en canales argentinos), pero la importante afluencia de turistas se debe básicamente a motivos económicos y no a esa campaña.



Los ministerios de Transporte y Turismo poco han hecho para dar al visitante una estadía un poco más cómoda. Para muestra un solo botón: el peaje de Garzón sobre la ruta 9 tiene los tres mismos carriles desde que se instaló, lo que provoca importantes aglomeraciones de vehículos, con la demora consiguiente y algunos choques denominados “de cercanía”. Está determinado que cuando la fila de vehículos supere una magnitud razonable (son dos kilómetros?) se deben abrir las barreras, pero me ha tocado soportar colas de 6 o 7 kilómetros sin que a ninguna autoridad se le mueva un pelo.



A propósito de este peaje, el aumento en las pasadas por el mismo (17%) es atribuido alegremente a un importante incremento en la cantidad de turistas, fantasía a la que se ha unido últimamente el intendente de Rocha. Un sencillo análisis nos lleva a pensar que una buena parte de los vehículos que pasaron siguieron viaje a Brasil, o fueron a la capital del departamento por razones de trabajo, el que se ve aumentado considerablemente al inicio de la temporada.



O, lo que es peor, dicho aumento obedece a visitas a los supermercados de Chuy, con lo que las divisas originadas por el turismo receptivo, que tanto cuesta lograr, se ven disminuidas considerablemente por esta vía. ¿Alguien se ha tomado el trabajo de comparar ingresos y egresos por estos conceptos? Pienso que nos llevaríamos una gran sorpresa…



Hay muchísimo más, pero por hoy no sigo abusando de la paciencia de los lectores.