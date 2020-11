Turismo en Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El recientemente vencedor de las elecciones para la Intendencia de Maldonado, trabaja en un plan para que ingresen al país los argentinos que no tienen residencia, pero sí propiedades en el departamento.



Permitir la entrada a 100.000 argentinos (según cálculos del mismo Intendente), significaría una monumental operación logística con un costo que no está precisado, pero que sin duda deberá cubrir el departamento en gran parte.



Por otro lado, si un 1% de los nuevos ingresados fuera positivo al Covid -19, tendríamos más infectados en Maldonado de los que hay actualmente en todo el país.



¿Cuánto costaría tratar a esos nuevos pacientes y quién pagaría los costos del tratamiento/internación?



Sería bueno que el gobierno nacional le pueda poner un freno a estas movidas del Intendente de Maldonado, que ya nos ha dejado con un cráter adonde había una construcción declarada patrimonio del departamento (el casino de San Rafael) y con varias “excepciones” que permiten la construcción de edificios en la costa (con total beneplácito de la Dinama).



En todos estos casos, los beneficiados fueron unos pocos, mientras que todos los que vivimos en Maldonado vemos nuestro futuro hipotecado.



¿Se seguirán priorizando los negocios también en este caso, o podrá primar el sentido común?



No podemos exponer el país entero a una oleada de contagios por las movidas del Sr. Intendente.