Turismo e Intendencias Departamentales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El turismo llega a ser en nuestro país 1/5 de la economía, de las divisas que recibimos del exterior y un generador de trabajo genuino, ya que mueve a todos los grandes sectores productivos, inmobiliarios, alimentación, vestimenta y en consonancia construcción, donde finalmente aporta los capitales que el país tanto necesita.



Los puntos turísticos mejor preparados y cuidados para recibir y alojar visitantes son Punta del Este, en Maldonado y las Termas del Litoral y algo de las Estancias Turísticas, pero no deben ser únicos, ya que nuestro territorio tiene infinitos recursos naturales.



Poseemos costas y playas desde todo el litoral hasta la atlántica y ríos importantes que surcan todo el territorio y una campiña que a pesar de dificultades manifiestas, es modelo por el verde de sus pasturas, sus sembradíos, su forestación y la calidad de todas sus especies de aves y animales, vacunos, ovinos y equinos, criados y mantenidos, con el trabajo de sus campesinos.



Pero así como hay personas e instituciones que aportan al prestigio de “Uruguay Natural”, tenemos una contracara que juega y mal; consciente o inconscientemente muchas instituciones del Estado que el contribuyente paga y mucho, que por circunstancias conflictivas no se solucionan. Existen basurales en Montevideo, las suciedades de los canes, la quema de contenedores, la intolerancia de quienes arrojan residuos en las calles, las podas en los balnearios, los baches en ciudades y rutas balnearias y para darle más vida al lamentable cuadro, los robos al por mayor.



Al turista que deseamos captar debemos darle lo mejor de nosotros, ese es un criterio internacional. Debe contar con limpieza, con atención y comodidades que muchas veces estamos muy lejos de dar y si no ponemos atención y esfuerzo para recibirlos como se merecen pasan mal; no sólo no regresan, sino que pueden hacer comentarios negativos.



Es fundamental la complementación entre el Ministerio de Turismo e intendencias departamentales para obras en común, muchas de las cuales a simple vista de inspectores, pueden ser detectadas y en definitiva solucionadas. Pequeñas grandes obras que una vez solucionadas van a mejorar el Uruguay turístico que todos queremos.



Mi radio de acción veraniego es en Piriápolis y balnearios próximos (pobre Piria si lo viera). Calles y ramblas con pozos profundos, rompe ruedas, no sólo en la ciudad, en Punta Colorada, Playa Hermosa, en Proa al Mar, Playa Verde, en toda la zona. Con invasión de médanos que imposibilitan el tránsito en ramblas; basurales con podas de jardinería que se mantienen siempre, con lluvias o sin ellas, a la vista y paciencia de todos, que incluso deberían ser vistas por los Alcaldes, responsable de las zonas y lógicamente por los turistas, que nos visitan esperando apreciar las maravillas que el panorama playero les presenta.



Hay un proverbio muy gracioso que los brasileños usan, que dice: “Atorrante, saca pumba da cadeira”, que en criollo significa: “atorrante, saca el cu... de la silla”.



A buen entendedor...