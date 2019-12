Turismo sin Coordinación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Ya en otra oportunidad me referí, al tema que abordaré en esta nota, con respecto a las deficiencias que existen, en Las zonas balnearias del Este, salvo Punta del Este y balnearios muy cercanos.



Desde siempre habito en la zona de Piriápolis y balnearios próximos, Bella Vista, Las Flores, Playa Verde, Playa Hermosa, San Francisco, Punta Colorada, Punta Negra, que conozco muy bien y que por sus bellezas naturales son admiración, no sólo de los parroquianos, que vivimos en las mismas, sino por los turistas que nos visitan y pretenden veranear de acuerdo a lo planificado, en forma cómoda y placentera, hospitalariamente atendidos y fundamentalmente sin inconvenientes.



Pues bien, todas estas bondades se esfuman al llegar al lugar elegido, transitando por caminos, calles pavimentadas o de balastro, en ramblas e interiores, totalmente con pozos en forma continuada, con veredas cuando existen, en mal estado, sin la más mínima reparación, basurales de podas y cortadura de césped, amontonados en esquinas, a la espera de la buena voluntad de la Junta Municipal y acuerdo con vecinos y jardineros, de las ventajas de una limpieza ambiental.



En Maldonado, existe una Intendencia, en Piriápolis, una Junta Local, que cuentan con las maquinarias, para realizar las tareas necesarias, para hermosear los lugares y los funcionarios, para ejecutar los trabajos. En Montevideo un Ministerio de Turismo, que ofrece servicios turísticos de primera, que nunca llegaran a cumplirse, mientras no exista una coordinación y control con las Intendencias involucradas y lleguen a ensamblarse, en un esfuerzo común, para brindar un óptimo servicio.

Decía, el Intendente de Maldonado Sr. Antía “nos preocupa potenciar el Departamento” y es cierto, en beneficio de todos los conciudadanos y los que conviven en su región que esperan de la eficiencia y de los buenos resultados, con el esfuerzo de todos los funcionarios que secundan su gestión, saben de lo efectivo de un buen verano, en la incidencia en el presupuesto familiar invernal.



No importa la reiteración, cuando lo que está en juego, es beneficioso para el país y de los turistas, mayormente sudamericanos de clase media y que vienen en busca de playas muy seguras y vigiladas Además que se cubran sus expectativas de veraneo en cuanto a, conocimiento, disfrute, seguridad y servicio. Pero si bien pisan suelo balneario, les ofrecemos una ciudad o zona, con mal estado vial, sucia, con basurales e insegura, por muy mal camino vamos.



Los esfuerzos realizados por el Ministerio de Turismo, serán vanos, en la captación de un vacacionar, que colme los deseos de quienes nos visitan y satisfechos, nos recomienden a otros extranjeros, si no existe la coordinación con los otros Organismos del Estado, que deben preparar los ámbitos propicios, para una excelente estadía en Uruguay.



Espero que este mensaje que me animo a decir, es compartido por todos, no caiga en vacío y llame a responsabilidad, de todos los involucrados.