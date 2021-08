El turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El gobierno irá abriendo, de a poco, las fronteras al turismo, y como sabemos el 80% fue, es y será argentino.



Éste fue el que siempre "levantó" las ventas, haciendo gastos en todo: restoranes, cines, teatros, hoteles, alquileres, supermercados, etc. y en todos los balnearios.



Pues bien, debido al cambio monetario de hoy, quizás vendrán sólo los de clase alta, los que manejan cuentas y tarjetas de países del Norte, directamente cuentas en dólares, y los que tengan propiedades.



Estos suelen concentrarse sólo en Punta y lujosos alrededores.



Ahora, ¿qué pasará con el resto de los balnearios, llámese: Piriápolis, Atlántida y todos los demás de Canelones, Rocha, Maldonado y Colonia?

Pues bien, estos lugares eran llenados por la clase media, los que hacen números y ven que todo es carísimo para ellos.



La relación de precios es casi 4 a 1; lo que ellos pagan en Argentina, aquí lo encuentran 4 veces más caro. Un ejemplo es el combustible. En su país lo pagan a razón de $ 23 uruguayos la súper; aquí lo tendrán que pagar $ 71. En otros productos, comida, etc. multiplicarán por casi 4.



La diferencia monetaria, hoy día, es favorable para el uruguayo que vaya y no para que el argentino venga.



A todo esto debemos agregar que aún no se ha escuchado hablar de beneficios, o grandes descuentos, como ser naftas, IVA, etc.



En fin, para darle vida a todo el sistema turístico, hará falta moverse mucho.