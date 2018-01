@| Estimada Ministra de Turismo: Vemos con el agrado que Ud. se expresa frecuentemente respecto al éxito de esta temporada turística, y al récord de haber llegado a 4 millones de visitantes en el año transcurrido.



Pienso que el mérito del turismo en nuestro país se debe a las magníficas condiciones naturales que ofrece nuestras privilegiadas costas, al cordial recibimiento de los operadores turísticos, llámese hotelería, restaurantes, etc., y sobre todo a la favorable diferencia cambiaria de nuestro principal cliente, Argentina.



¿Qué ha hecho nuestro gobierno para adjudicarse estos méritos?



Le recuerdo, como muy bien expresara en El País la columna de Washington Beltrán, que durante el gobierno del Dr. Lacalle se realizó la doble vía de la Ruta 1, Colonia / Montevideo, además de refaccionar totalmente los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, incluso se hicieron las terminales portuarias de Colonia y Montevideo.



No olvidemos la doble vía de la Ruta Interbalnearia a Punta del Este, obra fundamental que potenció nuestro principal balneario.



Frente a estas obras, ¿qué tiene la Sra. Ministra para exhibir comparable a esto?



No olvide que el Frente tuvo los mejores 10 años de bonanza económica y obras de infraestructuras para el turismo, cero.



Le puedo sugerir algo pendiente con los turistas, especialmente para los uruguayos.



Como Ud. sabrá, el regreso por la Interbalnearia los domingos en la tarde se vuelve una tortura para los miles de automovilistas que regresan a sus hogares, con grandes embotellamientos y no pocos accidentes.



¿No piensa Ud. que sería imprescindible hacer otra doble vía paralela, para el regreso, llevando a 4 carriles el tramo complicado que está entre los dos peajes? Son 50 kilómetros, punto crítico donde se producen los embotellamientos.



¿Dónde va a parar el dinero de los peajes?



Supongo que los 4 millones de turistas deben estar dejando una buena cantidad de dinero. ¿No sobra nada para cumplir con los turistas uruguayos y también extranjeros que sufren esta vía?



La verdad que quedarían como fierro con nosotros si realizaran esta imprescindible obra.



¿Qué pienso yo? La veo difícil, porque en lo que refiere a las rutas del país, el deterioro está a la vista.