Turf suspendido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El Gobierno Nacional suspendió todos los espectáculos públicos, sin excepciones.



La misma medida se había realizado en Marzo pasado.



Luego, poco a poco, se fueron creando protocolos de acuerdo a cada rubro de actividad.



Como se suele decir desde que surgió “la nueva normalidad”, se fueron ajustando las perillas.



Así fue que, en forma paulatina, y a través de la aprobación de los correspondientes protocolos, se fue reanudando la movilidad y las carreras de caballos fueron de las primeras en conseguir el visto bueno de las autoridades sanitarias.



Primero Maroñas en Montevideo y Las Piedras en la ciudad canaria, y con posterioridad, se fueron incorporando todos los hipódromos habilitados del Interior.

Esto ocurría en el mes de Mayo (más de 7 meses atrás).

Condición específica: sin público.



Ningún brote de la pandemia surgió de esta actividad. Más de 7 meses han pasado. Prueba irrefutable que los deberes fueron hechos sin fallas.



Todo hacía prever que el examen, obviamente aprobado, recibiría tan alta como positiva calificación y no se incluiría en la misma bolsa.



No fue así, pese a que se hizo y se hace hisopado a todos los actores (a costo de la actividad) y se controla el ingreso de los mismos a los hipódromos, con rigurosidad.



Otras actividades deportivas al reanudar mostraron carencias en los controles y hubo varios brotes de Covid-19.



Se entiende entonces la inclusión de algunos sectores en las medidas restrictivas anunciadas por las autoridades.



Imposible comprender que se haya incluido en las mismas a la actividad hípica.



Al parecer no se visualizó el esfuerzo, pese a que los buenos resultados son innegables, pues a la vista están. No es un buen mensaje.



Agregamos que no existe seguro de paro posible, pues los caballos deben seguir cuidándose y entrenando.



Tenemos la esperanza de que haya sido un error pero, sobre todo, que cuando se reanuden las actividades se vuelva a separar este deporte del resto.



Ha quedado demostrado que merecimientos se han generado para ello.

Bien vale un voto de confianza a un “rubro” que se lo ha ganado con creces.