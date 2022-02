¡Qué tupé!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Al asumir la presidencia del FA, Fernando Pereira dijo que el gobierno no estaba preparado. Que no cumplió promesas.



Hagamos memoria...



El Dr. Vázquez dijo que el que metiera la mano en la lata se la cortaban. Hasta ahora no vimos mancos ni a Sendic ni a sus secuaces de Ancap. Violó la Constitución cuando iba a un casamiento y fue a un comité de base.



Gracias a Mujica tenemos los restos que dejó Aratirí; los judiciales recibieron un aumento que no sabemos cuánto costó por un “error” en la redacción de la rendición de cuentas. La ingeniera Cosse hizo el lanzamiento de un satélite de Antel que hasta ahora no se habló más. Se hicieron excavaciones en busca de petróleo en Paysandú y ahí siguen los pozos. Ni que hablar del Antel Arena; seguimos sin saber lo que nos costó con exactitud a todos los uruguayos.



Tampoco le conforma al FA el manejo de la pandemia.



Lástima que no recuerden que en febrero de 2020, a días de dejar el gobierno, el Ministro Basso declaró que “el coronavirus nunca iba a llegar a Uruguay”. Ya en pandemia y con el Dr. Vázquez a la cabeza, pidieron la cuarentena total.



Finalmente le preguntaron a Pereira qué opinaba del allanamiento a Azul FM y al periodista Nacho Álvarez, y dijo estar estudiando el tema.



Seguramente si hubiera ocurrido en un medio con tendencia frenteamplista lo hubiera reprobado.