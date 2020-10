¡Qué tupé!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para alguien que integró la cartera del Ministerio del Interior junto a Eduardo Bonomi (que estuvo atornillado al cargo de ministro por capricho, cual niño chico que lo único que quiere es llevar la contra por que sí) venga a pedir explicaciones a Larrañaga por su gestión, la cual no lleva un año, es de político de cuarta.



Antes de pedir explicaciones al actual ministro, el Dr. Charles Carrera tendría que dar explicaciones a la ciudadanía junto al Bonomi y el resto que integró dicho ministerio por 10 años ininterrumpidos, sobre el deterioro y decadencia de la seguridad, el aumento sistemático de la delincuencia y el narcotráfico a niveles nunca antes vistos. Y esto lo digo con total convicción, porque basta ver los datos de la anterior administración para darse cuenta que gestionando fueron espantosos y tienen el rostro de piedra para salir a criticar la gestión de otros.



Pero así son los integrantes del FA, expertos en todo, nunca se equivocan, y si las cosas no salen bien la culpa siempre es de alguien más. Ya sabemos como sigue la cosa, el FA no va a aceptar las explicaciones del Larrañaga (los mismos que votaban satisfactorias las de Bonomi). Una vez más queda en evidencia lo soberbios que son.