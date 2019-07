Tributos domiciliarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aumentos constantes



La página web de la Intendencia de Montevideo dice que "El Tributo domiciliario o Tasa General Municipal es una tasa que abona el ocupante del inmueble por los servicios que brinda la Intendencia. La Tasa depende de la zona, en relación directa con los servicios que allí se brindan".

En mi caso, la factura que recibo indica un importe por "Tasa general" y otro por "Gas mercurio".



Hasta este mes no había reparado que el monto - que se paga bimestralmente - aumenta en ocasión de cada factura. En mi caso, por ejemplo:



Tasa general - Gas mercurio

Julio - agosto 2018 : $ 682 / $ 236

Setiembre - octubre : $ 704 / $ 244

Noviembre - diciembre 2018 : $ 704 / $ 244

Enero - febrero 2019 : $ 710 / $ 246

Marzo - abril 2019: $ 710 / $ 246

Mayo - junio 2019: $ 738 / $ 256



O sea, habría habido un incremento en doce meses del 8,21% en el caso de la tasa general y del 8,47% en el importe referido a gas mercurio, con ajuste bimestral.



No me queda claro la razón para ello. Las tarifas públicas se incrementan en general una vez al año en el caso de empresas públicas. No supe encontrar la explicación en la información que pude localizar en la referida página web.



No son importes grandes pero no parece “en línea” con la forma de administrar otras variables de incrementos en el país (salarios y jubilaciones, en particular).