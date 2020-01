Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No. No es un juego de números. Fue una resolución del gobierno que se va, para bajar la cantidad de funcionarios y racionalizar su utilidad y necesidad. Si de una oficina se iban tres funcionarios, solo ingresarían dos. Recuerdan que se anunció con bombos y platillos y el rostro siempre adusto del Cr. Astori lo fundamentó en el sentido expresado.



A principios de este año, sin embargo, parece haber sucedido otra cosa.



En la transición aparecen ingresos por 15 meses y luego de provisorio se pasa a funcionario con todos los derechos, incluso el de la inamovilidad. ¿Y el cálculo del dos por tres? Muy bien gracias.



Algunas voces sostienen que hubo llamados y se presentaron personas con méritos y todas las condiciones y que no se trata de ningún acomodo liso y llano. Y que son excelentes funcionarios. Y vuelvo a formular la misma pregunta. ¿Y el dos por tres?



Y por lo que va saliendo a la luz, podrían ser miles los ingresos por 15 meses, que es igual a toda la vida.



¿Por qué? Porque COFE anuncia que si se despiden "sin fundamentos" habrá un enorme conflicto. Porque son "compañeros que han demostrado su valor y generaron derechos". Y sigo preguntando. ¿Y el dos por tres?



La administración que se va tuvo todos los méritos. Fundió empresas y dejó enormes deudas aún no conocidas en su totalidad. Ancap, Pluna, Regasificadora. Empresas "recuperadas" donde hacen horas extras gente que al mismo tiempo cobra seguro de paro. Dictaduras, que para la administración que se va, son democracias con problemas. Problemas que son 7000 asesinados y 5 millones de exiliados. Y una inflación incalculable junto a una miseria feroz. Y figuras de tal confianza que o no tienen los títulos que dicen o pierden las manos dentro de las latas o tarjetas.

Y la pregunta sigue sin respuesta. ¿Dónde están los, por lo menos tres que se fueron, que explican los dos que vinieron, no para un tiempito, para siempre? Y lo que nos falta saber...



Porque esto aparece, pero no tenemos otras certezas que deberíamos.

Por ejemplo... ¿cómo se explica que Ancap fabrica portland y pierde millones de dólares y una compañía privada gana muchos más millones que los que Ancap pierde?



¿Y todavía no quiere el gremio que esto termine?



Si a esto le llaman preservar derechos, en verdad estamos en mundos muy diferentes.