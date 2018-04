@| El voto 51 si o no, esa es la encrucijada actual, pero he de reconocer la valentía de Darío Pérez en principios que debe saber que su planteo no ha de ser apoyado por parte de la población que ve a los militares con resabio por la dictadura.



Desconozco si es o no constitucional modificar los valores percibidos por militares, pero no entiendo la situación del Ministerio de Economía que desea trasladar esos fondos para otras coberturas. Mi pregunta es ¿dónde estaba el Ministerio de Economía cuando se gastaba durante el ejercicio de los tres gobiernos frentistas con clientelismo, malas inversiones, desarme de Pluna, regasificadora, Aratiri, puerto de aguas profundas, ASSE, Fondes, ALUR y todos los inventos habidos y por haber que le costaron a la población en impuestos y tarifas públicas, sangre sudor y lágrimas? ¿Será posible que el Frente Amplio siga culpando a los Gonzalo Mujica o Darío Pérez, de las barbaridades acaecidas durante los tres tristes gobiernos frentistas.



¿Será posible que no exista una industria de mea culpa, por todas las irresponsabilidades propias de inexpertos voluntaristas de la escena política?



Nosotros sabemos que el partido de gobierno en estos tres lustros es responsable de todas las inequidades producidas, algunas de por vida y otras hasta que cambie el viento (gobierno).



Hay un solo reproche para Darío Pérez y Gonzalo Mujica y es haber acompañado insensateces permanentes en el pasado. Pero hoy son quienes representan a quienes desde el pueblo se encuentran absolutamente desprotegidos ante la solución de la coyuntura, al carecer de una economía solvente y endeudada sin posibilidad de soluciones reales y a corto plazo.

Este es el producto del gobierno de coalición, del emparche y sin objetivos claros, después de haber transitado por una época de fructíferos negocios, muy mal administrado el país y ahora con soluciones al golpe del balde.