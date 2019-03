Tres años de dolor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace tres años, en Paysandú, era asesinado a puñaladas David Fremd, padre, esposo, hermano, un compatriota querido, respetado y muy apreciado en la ciudad sanducera.



Fue un crimen de odio. A David Fremd lo asesinaron por ser judío. Hoy, no sólo recordamos la aberración y la alentadora reacción de todo el pueblo de Paysandú saliendo a la calle en angustioso y solidario silencio, sino que también tenemos memoria de los silencios de entonces que no serían diferentes hoy en día, así como la banalización de algunos sectores que quisieron encerrar el crimen como el acto de “un loco suelto”.



A ese respecto, es imprescindible recordar lo que Guillermo Fremd, uno de los hijos de David escribió en El País días después del asesinato de su padre:

Permítanme ser muy directo: ciertos niveles de antisemitismo son penosamente aceptados como normales en la sociedad uruguaya. Las expresiones anónimas en contra de la comunidad judía en las redes sociales y las pintadas antisemitas en los muros de nuestro país son parte del paisaje cotidiano. Sin ir más lejos, en el año 2014 un grupo de sanduceros realizó sin ningún pudor una manifestación pública en una plaza de nuestra ciudad, portando una gran pancarta que decía “Fuera judíos de Paysandú”. Eran sanduceros reclamando la expulsión de otros sanduceros por su condición religiosa, y a nadie se le movió un pelo. “Fueron unos pocos locos sueltos”, decían algunos. Nadie realizó la denuncia pertinente, y ningún órgano del Estado actuó de oficio, seguramente gracias a una triste resignación y la aceptación como normal de una discriminación explícita y violenta contra un sector específico de nuestra sociedad.



La hora de las excusas se terminó. Cada uno sabe dónde está ubicado en nuestra sociedad. Cada uno sabe porqué se pudo y se pueden cometer crímenes de odio, porque las redes, y no sólo ellas, son un centro múltiple de incitación, crispación, provocación, falta de respeto al otro, desprecio. Cada uno, individual y colectivamente sabe que sin libertad y sin respeto por las ideas del otro, no hay sociedad democrática.



El jueves 14 de marzo, en el marco de la comunidad judía pero abierto obviamente a toda la sociedad uruguaya en todos sus estratos y manifestaciones, recordaremos a David Fremd y abrazaremos a su familia, al tiempo que diremos sin titubeos que redoblamos la apuesta por una sociedad donde la lucha por la democracia y lo que ello implica en convivencia entre diferentes con iguales derechos y obligaciones, jamás debiera estar en discusión ni caer en la ominosidad de la indiferencia.