El tren de UPM y otras yerbas

Posibles usos



De acuerdo a información de la prensa nuestro Sr. Presidente declaró que las vías férreas que deberá construir el Estado uruguayo se realizarán salga o no la planta de celulosa de pueblo Centenario. Si o si. El caprichito deberá efectuarse igual.



Ahora bien, ¿quienes en ese caso serán los usuarios de dicha vía férrea? Vayamos por partes y sectores de nuestra economía.

1- Transporte de ganado destinado a frigorífico o sea faena. Esto conllevará a que el productor deberá transportar hasta una estación ferroviaria previamente acondicionada, corrales bretes embarcadero, etc. para cuando llegue ese ganado se ubique en espera de los vagones fleteros. Ahí se deberá esperar salida de tren y demás inconvenientes para luego que el ganado esté embarcado sea transportado a una estación cercana a algún frigorífico. Tendremos allí otra estación preparada con los mismos equipos para proceder a descargar el ganado y volverlo a cargar en un camión para que llegue a destino. O sea que animales de 500 kg de promedio deberán sufrir cargas y descargas mas esperas en corrales. Se imaginaran como aumentarán los machucones y consiguientemente el descarte en planta de faena, más sofocones de animales muy pesados fundamentalmente en días de calor. No creo que este sea destino de los fletes del tren ideado por el Sr. Presidente.



2- Mercaderías. Sucede lo mismo salvo que no hay necesidad de tener corrales y demás en las estaciones. Pero... en el año 2020 alguien mandará algo por tren cuando hoy día si de mañana solicitás algún repuesto o aparato eléctrico desde por ejemplo Artigas y lo mas seguro es que al atardecer ya lo tengas en tu casa. Ni que hablar de algún importador que deba enviar por ejemplo 20 heladeras o TV desde capital al norte. Carga un camión en su deposito y lleva todo directo al representante en donde sea.

3- Pasajeros. Con la calidad de los buses actuales, la rapidez y la frecuencia de salidas al interior, no creo -salvo a localidades cercanas como sucede actualmente- sea la idea de nadie. El tren tiene paradas fijas distanciadas y generalmente lejos de los centros de las localidades. Por lo tanto creo que el fracaso de esta idea será absoluto.



Para finalizar yo le preguntaría al Sr. Presidente, ¿si el tuviera el capital requerido, en este caso casi dos mil millones de dólares, lo invertiría con un socio al 50% cada uno sabiendo que de su parte no hay retorno y que las “ganancias se las lleva todo el otro”? Creo que a todo esto le falta alguien con criterio y capacidad que le haga entender que los países no se gobiernan con caprichos sino con seriedad y raciocinio bien centrado.